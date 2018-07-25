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Заява Держсекретаря США нарешті позбавить Кремль імперських ілюзій, – Порошенко

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко вітає заяву Держсеректаря США Майка Помпео про невизнання спроби анексії Криму російським агресором. Він переконаний, що це достойна відповідь гібридним провокаціям Кремля після зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа у Гельсінкі.

Про це йдеться на офіційній сторінці президента у Facebook.

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"Щиро вдячний Адміністрації Президента Дональда Трампа за безкомпромісну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України в міжнародно-визнаних кордонах. Приналежність Криму нашій державі не обговорюється – не була, не є і не може бути предметом компромісів", – написав Порошенко. 

Він додав, що заява Державного секретаря США Майка Помпео "нарешті позбавить Кремль імперських ілюзій".

Скільки б часу не пройшло, збройна окупація та незаконна анексія частини суверенної держави завершується лише одним – звільненням окупованої території, відновленням територіальної цілісності та компенсацією всіх завданих агресором збитків,
– переконаний Порошенко. 

Він закликав щирих друзів та партнерів України підтримати Декларацію Помпео (декларація стосовно Криму, – ред.). 

Нагадаємо, Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму. У історичній заяві Вашингтона йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською. Документ підписав державний секретар США Майк Помпео.

Теги: Новини політики Анексія Криму Новини США Новини України Майк Помпео Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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