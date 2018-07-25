Заявление Госсекретаря США наконец лишит Кремль имперских иллюзий, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко приветствует заявление Госсеректаря США Майк Помпео о непризнании попытки аннексии Крыма российским агрессором. Он убежден, что это достойный ответ гибридным провокациям Кремля после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Об этом говорится на официальной странице президента в Facebook.

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"Искренне благодарен Администрации Президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию относительно поддержки территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Принадлежность Крыма нашему государству не обсуждается – не была, не является и не может быть предметом компромиссов", – написал Порошенко.

Он добавил, что заявление Государственного секретаря США Майк Помпео "наконец лишит Кремль имперских иллюзий".

Сколько бы времени ни прошло, вооруженная оккупация и незаконная аннексия части суверенного государства завершается только одним – освобождением оккупированной территории, восстановлением территориальной целостности и компенсацией всего причиненных агрессором ущерба,

– убежден Порошенко.

Он призвал искренних друзей и партнеров Украины поддержать Декларацию Помпео (декларация относительно Крыма, – ред.).

Напомним, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию относительно Крыма. В исторической заявлении Вашингтона говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской. Документ подписал государственный секретарь США Майк Помпео.