Конгрес США погодив виділити 250 мільйонів доларів на безпеку України

Палата представників Конгресу США підтримала виділення 250 мільйонів доларів США на безпекову допомогу Україні.

Про це у Facebook інформує посольство України у США.

Читайте також: МЗС Чехії підтримало "Кримську декларацію" Помпео

Зазначається, що палата представників Конгресу США ухвалила проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони".



"Сума коштів, яка виділяється Міністерству оборони США для надання безпекової допомоги Україні, визначена в обсязі 250 мільйонів доларів. Із зазначеної суми 50 мільйонів доларів має бути спрямовано на летальні види озброєнь", – йдеться у повідомленні.



До документа також включено основні положення проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки", який передбачає допомогу українській державі у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак. Зокрема, Державному департаментові доручається подати до Конгресу доповідь про стан співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки з метою пошуку нових напрямів такої взаємодії та підтримки.



У подальшому проект закону має бути підтриманий Сенатом та переданий на підпис Президентові США.