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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Конгрес США погодив виділити 250 мільйонів доларів на безпеку України

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Палата представників Конгресу США погодила виділити на безпеку України 250 мільйонів доларів
Палата представників Конгресу США погодила виділити на безпеку України 250 мільйонів доларів / glavcom.ua

Палата представників Конгресу США підтримала виділення 250 мільйонів доларів США на безпекову допомогу Україні.

Про це у Facebook інформує посольство України у США.

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Зазначається, що палата представників Конгресу США ухвалила проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони".

"Сума коштів, яка виділяється Міністерству оборони США для надання безпекової допомоги Україні, визначена в обсязі 250 мільйонів доларів. Із зазначеної суми 50 мільйонів доларів має бути спрямовано на летальні види озброєнь", – йдеться у повідомленні.

До документа також включено основні положення проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки", який передбачає допомогу українській державі у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак. Зокрема, Державному департаментові доручається подати до Конгресу доповідь про стан співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки з метою пошуку нових напрямів такої взаємодії та підтримки.

У подальшому проект закону має бути підтриманий Сенатом та переданий на підпис Президентові США.

Теги: Новини України Новини політики Новини США
Джерело: 24 канал
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