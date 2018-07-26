МЗС Чехії підтримало "Кримську декларацію" Помпео
Міністерство закордонних справ Чехії привітало декларацію американського держсекретаря Майка Помпео щодо Криму.
Про це інформує прес-служба відомства у Twitter.
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Ми вітаємо Кримську декларацію держсекретяря Помпео. Незаконна анексія Криму залишається явним порушенням міжнародного права. Трансатлантична єдність має вирішальне значення,
– мовиться у повідомленні.
У чеському МЗС також зазначають, що незаконна анексія Криму є явним порушенням міжнародного права.
"Єдність міжнародної спільноти у цьому питанні має вирішальне значення", – підкреслили чеські дипломати.
Джерело: 24 канал
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