МИД Чехии поддержало "Крымскую декларацию" Помпео
Министерство иностранных дел Чехии приветствовало декларацию американского госсекретаря Майка Помпео относительно Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.
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Мы приветствуем Крымскую декларацию госсекретаря Помпео. Незаконная аннексия Крыма остается явным нарушением международного права. Трансатлантическое единство имеет решающее значение,
– говорится в сообщении.
В чешском МИД также отмечают, что незаконная аннексия Крыма является явным нарушением международного права.
"Единство международного сообщества в этом вопросе имеет решающее значение", – подчеркнули чешские дипломаты.
Источник: 24 канал
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