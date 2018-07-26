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МИД Чехии поддержало "Крымскую декларацию" Помпео

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Министерство иностранных дел Чехии приветствовало декларацию Помпео о Крыме
Министерство иностранных дел Чехии приветствовало декларацию Помпео о Крыме / aif.ua

Министерство иностранных дел Чехии приветствовало декларацию американского госсекретаря Майка Помпео относительно Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

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Мы приветствуем Крымскую декларацию госсекретаря Помпео. Незаконная аннексия Крыма остается явным нарушением международного права. Трансатлантическое единство имеет решающее значение,
– говорится в сообщении.

В чешском МИД также отмечают, что незаконная аннексия Крыма является явным нарушением международного права.

"Единство международного сообщества в этом вопросе имеет решающее значение", – подчеркнули чешские дипломаты.

 

Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Чехия Новости политики
Источник: 24 канал
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