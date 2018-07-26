22:57
26 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 19°C
  • пятница
    26°C 19°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    30°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Многорукий Путиндус. Жириновского бомбануло
Вєсті Кремля
21:10, сегодня
Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого
Вєсті.UA
21:34, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Конгресс США согласовал выделить 250 миллионов долларов на безопасность Украины

12 Читати новину українською
Палата представителей Конгресса США согласовала выделить на безопасность Украины 250 миллионов долларов
Палата представителей Конгресса США согласовала выделить на безопасность Украины 250 миллионов долларов / glavcom.ua

Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 миллионов долларов США на помощь для Украины в сфере безопасности.

Об этом в Facebook информирует посольство Украины в США.

Читайте также: МИД Чехии поддержал "Крымскую декларацию" Помпео

Отмечается, что Палата представителей Конгресса США приняла проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны".

"Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, определена в объеме 250 миллионов долларов. Из указанной суммы 50 миллионов долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений", – говорится в сообщении.

В документ также включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который предполагает помощь украинскому государству в усилении собственных возможностей по защите от кибератак. В частности, Государственному департаменту поручается представить Конгрессу доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

В дальнейшем проект закона должен быть поддержан Сенатом и передан на подпись Президенту США.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 26 июля: самоподжог военного, суд над водителем Hummer, Холодницкий на месте
сегодня, 22:21 Главные новости 26 июля: самоподжог военного, суд над водителем Hummer, Холодницкий на месте
Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
сегодня, 22:01 Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
Блог Медіа
Как организовать бюджетную поездку в Норвегию: проверенные лайфхаки
сегодня, 21:01 Как организовать бюджетную поездку в Норвегию: проверенные лайфхаки
Когда будет горячая вода в Киеве и что для этого делать
сегодня, 20:01 Когда будет горячая вода в Киеве и что для этого делать
Євгенія Мазур
Чем больше судей, тем меньше сути: как один честный судья "утер нос" всей Раде
сегодня, 19:15 Чем больше судей, тем меньше сути: как один честный судья "утер нос" всей Раде
Ірина Шиба
Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
 29 ноября 2017 , 19:17
Российский журналист разоблачил двойника Путина
 26 июня 2015 , 16:44
Президент Польши не будет поздравлять Путина с победой: известна причина
 20 марта , 10:17
Госсекретарь США Помпео подписал историческую Декларацию в отношении Крыма
 25 июля , 23:22
Музей на Почтовой: в Киевсовете поддержали проект решения о прекращении инвестиционного договора
 11 июля , 17:09
У Кличко появится еще один заместитель, связанный с экс-регионалом Столаром (документ)
 25 июля , 14:25
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук