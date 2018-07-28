США собираются выделить 250 миллионов Украине: Белый дом сказал важное слово

Белый дом выразил поддержку проекту оборонного бюджета США на 2019-й год, который предусматривает выделение 250 миллионов долларов на оказание помощи по безопасности Украине, включая летальное оружие.

Заявление о поддержке сделала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "Голос Америки".

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Как отмечается, консолидированный проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" в целом предполагает 717 миллиардов долларов на оборону.

На следующей неделе за него должны проголосовать в Сенате, а потом он пойдет на подпись президенту США Дональду Трампу.

Заметим, что одна из статей документа позволяет выделить Министерству обороны США 250 миллионов долларов для оказания помощи по безопасности Украине. В эту сумму, в частности, заложены 50 миллионов долларов на оборонные летальные виды вооружений.

Кроме того, документ включает положения о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности, который предусматривает помощь Киеву в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

Также в разделе об "усилении сдерживания российской агрессии в Европе" говорится об усиленной помощи по безопасности Украине и поддержке реформ оборонного сектора.

В целом проект бюджета-2019 закладывает "развитие и внедрение комплексной стратегии сотрудничества в области безопасности, объясняет и определяет приоритеты поддержки союзников и партнеров в Европе, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию, Украину, Молдову и Грузию;" и "изучение возможности увеличить периодичность и масштаб проведения военных учений НАТО в Черном море с участием Украины и Грузии".

Добавим, что проект оборонного бюджета США на 2019 может стать первым за период с 1996 года соответствующим документом, принятым до начала нового финансового года, который начинается в США 1 октября.

Напомним, накануне Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 миллионов долларов на оказание помощи по безопасности Украине.