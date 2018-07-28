12:22
28 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 19°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Преподобная Поклонская. Политическое мясо россиян
Вєсті Кремля
22:25, 27 июля
Выпуск новостей за 22:00: Лунное затмение. Трагическое ДТП на Буковине
Вєсті.UA
22:48, 27 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

США собираются выделить 250 миллионов Украине: Белый дом сказал важное слово

20 Читати новину українською
Белый дом поддержал оборонный бюджет, предусматривающий выделение денег на оказание помощи по безопасности Украине
Белый дом поддержал оборонный бюджет, предусматривающий выделение денег на оказание помощи по безопасности Украине / Соцсети

Белый дом выразил поддержку проекту оборонного бюджета США на 2019-й год, который предусматривает выделение 250 миллионов долларов на оказание помощи по безопасности Украине, включая летальное оружие.

Заявление о поддержке сделала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "Голос Америки".

Читайте также: Комитет Сената США принял резолюцию по Крыму

Как отмечается, консолидированный проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" в целом предполагает 717 миллиардов долларов на оборону.

На следующей неделе за него должны проголосовать в Сенате, а потом он пойдет на подпись президенту США Дональду Трампу.

Заметим, что одна из статей документа позволяет выделить Министерству обороны США 250 миллионов долларов для оказания помощи по безопасности Украине. В эту сумму, в частности, заложены 50 миллионов долларов на оборонные летальные виды вооружений.

Кроме того, документ включает положения о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности, который предусматривает помощь Киеву в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

Также в разделе об "усилении сдерживания российской агрессии в Европе" говорится об усиленной помощи по безопасности Украине и поддержке реформ оборонного сектора.

В целом проект бюджета-2019 закладывает "развитие и внедрение комплексной стратегии сотрудничества в области безопасности, объясняет и определяет приоритеты поддержки союзников и партнеров в Европе, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию, Украину, Молдову и Грузию;" и "изучение возможности увеличить периодичность и масштаб проведения военных учений НАТО в Черном море с участием Украины и Грузии".

Добавим, что проект оборонного бюджета США на 2019 может стать первым за период с 1996 года соответствующим документом, принятым до начала нового финансового года, который начинается в США 1 октября.

Напомним, накануне Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 миллионов долларов на оказание помощи по безопасности Украине.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости США Новости политики Деньги Бюджет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
сегодня, 12:01 Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
Блог Медіа
Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
сегодня, 11:01 Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
Крещение Киевской Руси: подмена фактов, манипуляции и историческая правда
сегодня, 10:53 Крещение Киевской Руси: подмена фактов, манипуляции и историческая правда
Борис Немировський
Уже середина лета, а луганчане не могут себе позволить выехать даже на природу поблизости
сегодня, 08:40 Уже середина лета, а луганчане не могут себе позволить выехать даже на природу поблизости
Ольга Черненко
28 июля – День Владимира: все самое важное об этом празднике
сегодня, 06:55 28 июля – День Владимира: все самое важное об этом празднике
Андрій Шляхтін
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
После столкновений на гей-параде милиционер находится в тяжелом состоянии
 6 июня 2015 , 12:31
Доступ к "ВКонтакте" заблокировал еще один оператор мобильной связи
 17 мая 2017 , 17:06
Цыганков впервые прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины
 3 октября 2016 , 15:39
Украина – Финляндия: как в Одессе прошла роскошная хода тысяч ультрас, в частности, из Луганска, Донецка и Крыма
 13 ноября 2016 , 10:02
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук