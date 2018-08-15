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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Трамп лишил экс-главу ЦРУ возможности использовать секретные данные

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Трамп отозвал доступ экс-главы ЦРУ к секретной информации
Трамп отозвал доступ экс-главы ЦРУ к секретной информации / Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отозвал доступ к секретной информации экс-главы Центрального разведывательного управления Джона Бреннана.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сару Сандерс.

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Господин Бреннан поставил под вопрос свою объективность и репутацию,
– указано в заявлении президента США, обнародованном Сандерс.

Дональд Трамп оценивает поведение экс-главы ведомства, как "нестабильное".

Ранее в Белом уже сообщали о возможном лишении Бреннана и двух других чиновников администрации Обамы Сьюзан Райс, бывшего советника по национальной безопасности Джеймса Клаппера-младшего, бывшего руководителя национальной разведки их допусков к секретной информации.

Теги: Новости политики Новости США ЦРУ
Источник: 24 Канал
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