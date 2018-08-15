Трамп лишил экс-главу ЦРУ возможности использовать секретные данные
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отозвал доступ к секретной информации экс-главы Центрального разведывательного управления Джона Бреннана.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сару Сандерс.
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Господин Бреннан поставил под вопрос свою объективность и репутацию,
– указано в заявлении президента США, обнародованном Сандерс.
Дональд Трамп оценивает поведение экс-главы ведомства, как "нестабильное".
Ранее в Белом уже сообщали о возможном лишении Бреннана и двух других чиновников администрации Обамы Сьюзан Райс, бывшего советника по национальной безопасности Джеймса Клаппера-младшего, бывшего руководителя национальной разведки их допусков к секретной информации.