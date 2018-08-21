Екс-адвокат Трампа співпрацюватиме зі слідством, – ЗМІ

Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен уклав угоду зі слідством. Про це стверджує низка джерел американських видань.

Про це повідомила служба BBC.

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Зазначається, що умови угоди не розголошуються. Раніше вже повідомлялося, що Коен, який протягом багатьох років співпрацював з Трампом, готується на угоду зі слідством і може дати свідчення щодо колишнього начальника.

Рішення Коена не означає, що він буде давати свідчення проти Трампа. Можливо, він погодився визнати провину за одним із ще не пред'явлених звинувачень, щоб уникнути тривалого судового процесу.

Нагадаємо, Федеральний уряд Сполучених Штатів Америки підозрює колишнього адвоката президента країни Дональда Трампа Майкла Коена в фінансових махінаціях з метою отримання кредитів на загальну суму понад 20 мільйонів доларів.