Дональд Трамп назвав умову зняття санкцій з Росії

Очільник Білогодому Дональд Трамп заявив, що він не буде розглядати зняття санкцій з Росії, якщо вони не підуть на переговори щодо України та Сирії.

Про він сказав в інтерв'ю Reuters, передає Радіо Свобода.

Читайте також: Юрист Трампа співпрацює зі слідством Мюллера щодо співпраці з Росією

"Я б розглянув це (ослаблення санкцій, – ред.), Якщо б вони (росіяни) зробили щось, що було б добре для нас. Але я не стану замислюватися про це без такого їхнього кроку", – наголосив президент США.

Трамп також згадав, що 16 липня, на зустрічі у Гельсінкі, Володимир Путін не піднімав тему санкцій. Політики обговорили питання Криму, вторгнення Росії в Україну і трубопровід "Північний потік-2".

Нагадаємо, Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді.



У Кремлі їх назвали економічною війною проти Москви. Адже нові обмеження позначаться на 70% російської економіки та 40% робітників. Вони стосуватимуться заборони експорту стратегічно важливих безпекових технологій та товарів до Росії.