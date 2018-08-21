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Дональд Трамп назвав умову зняття санкцій з Росії

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / www.golos-ameriki

Очільник Білогодому Дональд Трамп заявив, що він не буде розглядати зняття санкцій з Росії, якщо вони не підуть на переговори щодо України та Сирії.

Про він сказав в інтерв'ю Reuters, передає Радіо Свобода.

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"Я б розглянув це (ослаблення санкцій, – ред.), Якщо б вони (росіяни) зробили щось, що було б добре для нас. Але я не стану замислюватися про це без такого їхнього кроку", – наголосив президент США. 

Трамп також згадав, що 16 липня, на зустрічі у Гельсінкі, Володимир Путін не піднімав тему санкцій. Політики обговорили питання Криму, вторгнення Росії в Україну і трубопровід "Північний потік-2".

Нагадаємо, Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді.

У Кремлі їх назвали економічною війною проти Москви. Адже нові обмеження позначаться на 70% російської економіки та 40% робітників. Вони стосуватимуться заборони експорту стратегічно важливих безпекових технологій та товарів до Росії.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Війна у Сирії Війна на Донбасі Санкції Дональд Трамп Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 Канал
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