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Юрист Трампа співпрацює зі слідством Мюллера щодо співпраці з Росією

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Дональд Макгалі
Дональд Макгалі / frontnews.eu

Головний юрист Білого дому Дональд Макгалі "щільно співпрацює" зі спеціальною комісією, яка розслідує втручання Росії в президентські вибори США.

Про це повідомляє The New York Times.

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За їхними даними, Макгалі вже 30 годин, за останніх 9 місяців, дає показання Роберту Мюллеру. Сам ж Дональд Трамп заявив, що це було його розпорядження, він хотів, аби юрист був відвертий зі слідством.

Нагадаємо, Роберт Мюллер розслідує можливу наявність зв'язків між російською владою та передвиборчим штабом Трампа в рамках президентської кампанії 2016 року. 
Команда Трампа та Росія категорично заперечують будь-яке співробітництво. Раніше повідомляли, що юристи президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа можуть відмовити спецпрокурору Роберту Мюллеру, який розслідує справу щодо звинувачень у змові команди Трампа з Росією, у можливості особисто поставити питання очільнику Білого дому.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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