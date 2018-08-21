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Юрист Трампа сотрудничает со следствием по делу о связи с Россией

31 Читати новину українською
Дональд Макгали
Дональд Макгали / frontnews.eu

Главный юрист Белого дома Дональд Макгали "плотно сотрудничает" со специальной комиссией, которая расследует вмешательство России в президентские выборы США.

Об этом сообщает The New York Times.

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По их данным, Макгали в общей сложности уже 30 часов за последние 9 месяцев давал показания Роберту Мюллеру. Сам же Дональд Трамп заявил, что это было его распоряжение, он хотел, чтобы юрист был откровенен со следствием.

Напомним, Роберт Мюллер расследует возможное наличие связей между российскими властями и предвыборным штабом Трампа в рамках президентской кампании 2016 года.
Команда Трампа и Россия категорически отрицают любое сотрудничество. Ранее сообщалось, что юристы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа могут отказать спецпрокуроры Роберту Мюллеру, который расследует дело относительно обвинений в заговоре команды Трампа с Россией, в возможности лично задать вопросы главе Белого дома.

Теги: Новости России Новости политики Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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