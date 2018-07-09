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22:57, 6 июля
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Прокурор Роберт Мюллер может лишиться возможности лично задать вопрос Трампу

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Адвокаты Трампа хотят услышать на чем базируется расследования Мюллера
Адвокаты Трампа хотят услышать на чем базируется расследования Мюллера

Юристы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа могут отказать спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует дело по обвинениям в заговоре команды Трампа с Россией, в возможности лично задать вопросы главе Белого дома.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о том, что команда юристов президента США в шаге от принятия именно такого решения.

Нам хотелось бы знать, существуют ли какие-то факты, которые дают основание для расследования – начальные или разработаные, –потому что мы не можем таких обнаружить,
– сказал он.

Защитник Трампа также добавил, что команда правозащитников президента не нашла никаких фактов, которые можно инкриминировать Трампу, и они хотели бы знать фактическую базу, на которой строится расследования спецпрокурора.

Теги: Новости США Дональд Трамп Новости России Новости политики
Источник: 24 Канал
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