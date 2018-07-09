Прокурор Роберт Мюллер может лишиться возможности лично задать вопрос Трампу

Юристы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа могут отказать спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует дело по обвинениям в заговоре команды Трампа с Россией, в возможности лично задать вопросы главе Белого дома.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о том, что команда юристов президента США в шаге от принятия именно такого решения.

Нам хотелось бы знать, существуют ли какие-то факты, которые дают основание для расследования – начальные или разработаные, –потому что мы не можем таких обнаружить,

– сказал он.

Защитник Трампа также добавил, что команда правозащитников президента не нашла никаких фактов, которые можно инкриминировать Трампу, и они хотели бы знать фактическую базу, на которой строится расследования спецпрокурора.