Прокурор Роберт Мюллер може позбутися можливості особисто поставити запитання Трампу

Юристи президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа можуть відмовити спецпрокурору Роберту Мюллеру, який розслідує справу щодо звинувачень у змові команди Трампа з Росією, у можливості особисто поставити питання очільнику Білого дому.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив про те, що команда юристів президента США за крок до прийняття саме такого рішення.

Нам хотілося б знати, чи існують якісь факти, які дають підставу для розслідування – початкові або розроблені, – тому що ми не можемо таких виявити,

– сказав він.

Захисник Трампа також додав, що команда правозахисників президента не знайшла жодних фактів, які можна інкримінувати Трампу, і вони хотіли б знати фактичну базу, на якій будується розслідування спецпрокурора.