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Прокурор Роберт Мюллер може позбутися можливості особисто поставити запитання Трампу

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Адвокати Трампа хочуть почути на чому базується розслідування Мюллера
Адвокати Трампа хочуть почути на чому базується розслідування Мюллера

Юристи президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа можуть відмовити спецпрокурору Роберту Мюллеру, який розслідує справу щодо звинувачень у змові команди Трампа з Росією, у можливості особисто поставити питання очільнику Білого дому.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив про те, що команда юристів президента США за крок до прийняття саме такого рішення.

Нам хотілося б знати, чи існують якісь факти, які дають підставу для розслідування – початкові або розроблені, – тому що ми не можемо таких виявити,
– сказав він.

Захисник Трампа також додав, що команда правозахисників президента не знайшла жодних фактів, які можна інкримінувати Трампу, і вони хотіли б знати фактичну базу, на якій будується розслідування спецпрокурора.

Теги: Дональд Трамп Новини Росії Новини США Новини політики
Джерело: 24 Канал
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