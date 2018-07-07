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ЗМІ дізналися, про що говоритиме Трамп з Путіним

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Зустріч Путіна з Трампом
Зустріч Путіна з Трампом / Фото з вільних джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі із президентом Російської Федерації (РФ) Володимиром Путіним зачепить питання втручання РФ в Україну та у вибори в США.

Про це пише Politico з посиланням на високопосадовця Білого дому.

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Очікується, що у ході переговорів сторін буде приділено увагу питанням контролю за озброєнням, військовому конфлікту на сході України, конфлікту в Сирії та втручанню Росії у вибори президента США в 2016 році. Трамп зустрінеться з Путіним один на один

"Президент визначив, що зараз – слушний час для особистого спілкування", – зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

 

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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