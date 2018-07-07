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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

СМИ узнали, о чем будет говорить Трамп с Путиным

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Встреча Путина с Трампом
Встреча Путина с Трампом / Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с президентом Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным затронет вопрос вмешательства РФ в Украину и выборы в США.

Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

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Ожидается, что в ходе переговоров сторон будет уделено внимание вопросам контроля за вооружением, военному конфликту на востоке Украины, конфликту в Сирии и вмешательству России в выборы президента США в 2016 году. Трамп встретится с Путиным один на один

"Президент определил, что сейчас – подходящее время для личного общения", – отметил представитель Белого дома.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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