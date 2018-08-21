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Дональд Трамп назвал условие снятия санкций с России

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / www.golos-ameriki

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он не будет рассматривать снятие санкций с России, если она не пойдёт на переговоры по Украине и Сирии.

Об этом он сказал в интервью Reuters, передает "Радио Свобода".

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"Я бы рассмотрел это (ослабление санкций, – ред.), Если бы они (россияне) сделали то, что было бы хорошо для нас. Но я не стану задумываться об этом без такого их шага", – подчеркнул президент США.

Трамп также вспомнил, что 16 июля, на встрече в Хельсинки, Владимир Путин не поднимал тему санкций. Политики обсудили вопрос Крыма, вторжения России в Украину и трубопровод "Северный поток-2".

Напомним, Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые будут касаться пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре.

В Кремле их назвали экономической войной против Москвы. Ведь новые ограничения скажутся на 70% российской экономики и 40% рабочих. Они будут касаться запрета экспорта стратегически важных безопасности технологий и товаров в Россию.

Теги: Война на Донбассе Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Владимир Путин Дональд Трамп Санкции Война в Сирии Новости США Новости России Новости политики
Источник: 24 Канал
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