Росія намагалась вплинути на ще одні вибори у США, – директор Національної розвідки

Росія, Китай та Іран робили спроби втручання в проміжні вибори в конгрес в листопаді 2018 року, однак безпосередньо не втручались у роботу виборчих систем.

Такі слова директора Національної розвідки Дена Коутса США передає американське видання The Hill.

У заяві Куотса йдеться, що Росія, Китай і Іран, "здійснювали заходи впливу вплив та інформаційні кампанії, спрямовані на США, щоб просувати свої стратегічні інтереси".

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При цьому, згідно із заявою глави нацрозвідки США, ці спроби не вплинули на виборчу інфраструктуру, хід голосування і результати підрахунку голосів.

Коутс також наголосив, що розвідувальні відомства США не аналізують суспільну думку чи політичний процес всередині країни, а лише вплив іноземних країн.

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Зазначимо, що ц вересні президент США Дональд Трамп підписав постанову про введення санкцій щодо іноземних урядів і організацій за втручання в американські вибори або причетність до подібного втручання. Звіт розвідки буде переданий в мін'юст США, а також департамент нацбезпеки, які в 45-денний термін будуть визначати необхідність введення санкцій.