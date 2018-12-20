"За зловмисні вчинки": США і союзники готуються відповісти Росії
Сполучені Штати мають намір разом з союзниками протистояти "російській підривній діяльності та дестабілізації". Вашингтон заявляє про можливість колективних дій із партнерами "у відповідь на безвідповідальні і зловмисні вчинки, які підтримує Росія і її спецслужби".
Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, пише DW.
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Так, американські дипломати наголошують, що російські спецслужби за допомогою кібероперацій @продовжують намагатися підірвати демократичні вибори і делегітимізувати міжнародні організації.
Ясно, що агенти російської розвідки використовували бойову нервово-паралітичну речовину при спробі вбивства на території нашого найближчого союзника, – йдеться в заяві.
У Вашингтоні зазначають, що таким чином Москва порушила свої зобов’язання щодо Конвенцієї про заборону хімічної зброї.
До слова, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2". Також у документі є заклик до Російської Федерації забезпечити свободу навігації у Керченській протоці.
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