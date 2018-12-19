Уряд США анонсував впровадження чергових санкцій проти Росії

19 грудня управління зовнішніх активів Міністерства фінансів США вирішило ввести нові санкції у відповідь на постійне нехтування Росією міжнародних норм.

Про це повідомили у прес-релізі відео на офіційному сайті уряду Сполучених Штатів.

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У відомстві анонсували нові обмеження щодо колишнього офіцера ГРУ Росії, який діяв в інтересах російського олігарха Олега Дерипаски. Крім того, нові санкції торкнуться 15 членів ГРУ через їх участь у широкому спектрі злочинної діяльності, у тому числі за спроби втрутитися у вибори в США у 2016 році.

Казначейство поширить санкції на працівників російської розвідки, що причетні до кібер-операцій, втручання у вибори 2016 року та широкому колу інших злодіянь,

– сказав міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Варто зазначити, що нові санкції стосуватимуться низки російських юридичних та фізичних осіб, що пов’язані з проектом "Лахта", зокрема IRA, ТОВ "Невские новости", ТОВ "Экономика сегодня", ТОВ "Федеральное агентство новостей", USA REALLY.

Крім того, у списку окремими пунктами вказані групи офіцерів ГРУ РФ, що були залучені до втручання у виборчі процеси за кордоном, організовували кібератаки на Міжнародне антидопінгове агентство та ОЗХЗ, а також були причетні у хіматаці з використаннясм отрути "Новічок" у Великій Британії.

Нагадаємо, 5 вересня британська поліція оприлюднила нові резонансні деталі у справі про розслідування отруєння у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Зокрема, британська прем'єрка Тереза Мей заявила, що підозрювані у виконанні отруєння Скрипалів Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ Росії.