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      Уряд США анонсував впровадження чергових санкцій проти Росії

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      Санкції США проти Росії
      Санкції США проти Росії / Фото з вільних джерел

      19 грудня управління зовнішніх активів Міністерства фінансів США вирішило ввести нові санкції у відповідь на постійне нехтування Росією міжнародних норм.

      Про це повідомили у прес-релізі відео на офіційному сайті уряду Сполучених Штатів.

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      У відомстві анонсували нові обмеження щодо колишнього офіцера ГРУ Росії, який діяв в інтересах російського олігарха Олега Дерипаски. Крім того, нові санкції торкнуться 15 членів ГРУ через їх участь у широкому спектрі злочинної діяльності, у тому числі за спроби втрутитися у вибори в США у 2016 році.

      Казначейство поширить санкції на працівників російської розвідки, що причетні до кібер-операцій, втручання у вибори 2016 року та широкому колу інших злодіянь,
      – сказав міністр фінансів США Стівен Мнучин.

      Варто зазначити, що нові санкції стосуватимуться низки російських юридичних та фізичних осіб, що пов’язані з проектом "Лахта", зокрема IRA, ТОВ "Невские новости", ТОВ "Экономика сегодня", ТОВ "Федеральное агентство новостей", USA REALLY.

      Крім того, у списку окремими пунктами вказані групи офіцерів ГРУ РФ, що були залучені до втручання у виборчі процеси за кордоном, організовували кібератаки на Міжнародне антидопінгове агентство та ОЗХЗ, а також були причетні у хіматаці з використаннясм отрути "Новічок" у Великій Британії.

      Нагадаємо, 5 вересня британська поліція оприлюднила нові резонансні деталі у справі про розслідування отруєння у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Зокрема, британська прем'єрка Тереза Мей заявила, що підозрювані у виконанні отруєння Скрипалів Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ Росії.

      Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Новини США Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 19 грудня
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