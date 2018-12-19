Правительство США анонсировало внедрение очередных санкций против России

19 декабря управление внешних активов Министерства финансов США решило ввести новые санкции в ответ на постоянное попрание Россией международных норм.

Об этом сообщили в пресс-релизе видео на официальном сайте правительства Соединенных Штатов.

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В ведомстве анонсировали новые ограничения в отношении бывшего офицера ГРУ России, который действовал в интересах российского олигарха Олега Дерипаски. Кроме того, новые санкции коснутся 15 членов ГРУ за их участие в широком спектре преступной деятельности, в том числе за попытки вмешаться в выборы в США в 2016 году.

Казначейство распространит санкции на работников российской разведки, причастных к кибер-операциям, вмешательству в выборы 2016 года и широкому кругу других злодеяний,

– сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Стоит отметить, что новые санкции коснутся ряда российских юридических и физических лиц, связанных с проектом "Лахта", в частности IRA, ООО "Невские новости", ООО "Экономика сегодня", ООО "Федеральное агентство новостей", USA REALLY.

Кроме того, в списке отдельными пунктами указаны группы офицеров ГРУ РФ, которые были привлечены к вмешательству в избирательные процессы за рубежом, организовывали кибератаки на Международное антидопинговое агентство и ОЗХЗ, а также были причастнык химатаке с использованием яда "Новичок" в Великобритании.

Напомним, 5 сентября британская полиция обнародовала новые резонансные детали в деле о расследовании отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.