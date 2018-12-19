Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Росія втратить решту України, якщо визнає так звані "ДНР" і "ЛНР".

Про це він заявив на прес-конференції "Комсомольській правді".

Ви хочете визнати "ЛНР" і "ДНР"? А далі? Втратити всю решту України, залишити її нацистам?

– сказав він.

Також Лавров запевняє, що Росія не буде вести війну з Україною:

Я вважаю, що Мінські домовленості альтернативи не мають. Воювати з Україною ми не будемо, я вам обіцяю.

Читайте також: Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки

Заява міністра закордонних справ Росії має два важливі вектори, які спрямовані як для внутрішнього російського споживача, так і для України та наших західних партнерів. Перший – це чіткий меседж про те, що Росія не піде на воєнну ескалацію попри відверто "нерозумні заяви" Генерального штабу ЗСУ. Другий – основний центр напруженості у стосунках з Україною РФ переносить саме на політичний фронт.

Росія не піде на воєнну ескалацію до закінчення виборів в Україні. Варто відзначити, що для Кремля цікаві не стільки президентські перегони, скільки парламентські вибори, через які сподіваються привести до влади п’яту колону, себто проросійське лобі, яке змінить зовнішньополітичний вектор України.

Кремль розглядає Україну в орбіті свого військово-політичного впливу комплексно, а не лише її окремі території.

РФ розглядає всю Україну як територію, що підконтрольна Москві. Відповідно, слова Лаврова треба розглядати в контексті заяви Путіна, який на Валдайському форумі сказав наступне:

Росія ніколи не допустить вступу України до НАТО і її інтеграції до Європи. РФ докладатиме максимум зусиль, щоб не допустити подібної зміни у зовнішньополітичному векторі нашої країни.

Читайте також: Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки

В своїй заяві Лавров наполягає на тому, що Росія дотримується взятих на себе зобов’язань щодо виконання Мінських домовленостей. Більше того, він підкреслює їх обов’язковий характер для всіх сторін-підписантів. В першу чергу для України. Таким чином Росія намагається перехопити дипломатичну ініціативу на зовнішньополітичній арені і звинуватити нашу державу в невиконанні взятих на себе зобов’язань щоб унеможливити посилення економічних санкцій проти Росії.

Варто відзначити, що РФ буде намагатись перевести свою зовнішню агресію на так званий "внутрішній конфлікт" в Україні.

Власне, це і є план Москви: посадити Україну за один стіл перемовин з представниками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Тобто реалізувати Мінські домовленості відповідно до своїх московських планів. Це, фактично, призведе до федералізації або навіть конфедерації, себто безпосереднього впливу Москви через невизнані території на зовнішньополітичний та внутрішній курс України.

Читайте також: Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною