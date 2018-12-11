Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко днями продемонстрував журналістам супутникові знімки, як доказ розміщення російських танків Т-62 М на відстані 18 км від українського кордону.
Знімки були зроблені в листопаді цього року, їх опублікувало видання Defence Blog. На фото чітко видно танки. Повідомляється, що важка бронетехніка зафіксована на новій російській військовій базі поблизу Кам'янськ-Шахтинського Ростовської області.
Зображення показують сотні основних бойових танків, таких як Т-64, а також Т-62М, в той час як тисячі військових вантажівок, артилерійських систем розташовані трохи далі,
– йдеться у повідомленні видання.
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Військова база РФ у 18 кілометрах від кордону з Україною / DEFENCE BLOG
Варто зазначити, що ще 22 червня 2014 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" оприлюднив інформацію про рух колони важкої бронетехніки з Кам'янськ-Шахтинського (РФ) в бік українського кордону.
До складу колони входять танки Т-64 і БТРи. Сама колона розтягнулася на 2 кілометри,
– повідомила "Права Справа".
18 серпня 2014 року журналісти провідного новинного каналу Польщі tvn24.pl показали в прямому ефірі пересування російської важкої техніки в бік кордону з Україною.
10 листопада 2014 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що з території Росії, точніше, з того ж Кам'янськ-Шахтинського, на територію України увійшла колона військової техніки 56-ї окремої десантно-штурмової бригади, постійне місце дислокації якої – місто Камишин Волгоградської обл.
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13 лютого 2015 року ГІ "Права Справа" оприлюднює маршрут пересування російської важкої бронетехніки з території РФ на територію України, а саме: Кам’янськ-Шахтинський (РФ) – Донецьк ("ЛНР") – шахта "Північна" Суходільськ – Краснодон – Луганськ.
22 травня 2015 року ГІ "Права Справа" оприлюднює інформацію, що в районі Кам'янськ-Шахтинського розквартировані підрозділи 20-ї окремої гвардійської мотострілецької Прикарпатсько-Берлінської Червонопрапорної ордена Суворова бригади (місце постійної дислокації – Волгоград).
Зазначу, що інформація ГІ "Права Справа" щодо присутності підрозділів ЗС РФ в ОРДЛО була підтверджена на вищому офіційному рівні.
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що друга батальйонно-тактична російська група – 20-та окрема мотострілецька бригада 49-ї армії зараз знаходиться в місті Сніжному.
Десантно-штурмова бригада зараз знаходиться в місті Луганськ. 155-я бригада морської піхоти з дислокацією у Владивостоку, 61-а бригада морської піхоти з міста Супутник Мурманської області, – зазначив Матіос.
За інформацією місцевих джерел, у червні 2018 року з території Ростовської області (РФ) на територію тимчасово окупованих районів Луганської області були передислоковані окремі частини 7-ї окремої гвардійської Червонопрапорної орденів Кутузова, Суворова танкової бригади. Місце постійної дислокації – місто Чебаркуль, Челябінська область (РФ).
В районі тимчасово окупованого селища міського типу Бірюкове Свердловського району Луганської області був розквартирований підрозділ ЗС РФ загальною чисельністю до 90 чоловік. Крім живої сили було зафіксовано присутність важкої бронетехніки – танків Т-72 у кількості 25 одиниць. За інформацією місцевих джерел ГІ "Права Справа", загальне керівництво підрозділом здійснює підполковник ЗС РФ Мірзахметов Салават, башкир за національністю.
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Нагадаю, у Міжнародному суді ООН у Гаазі наразі тривають слухання позову України проти Росії з метою покарання останньої за агресію проти українського народу.