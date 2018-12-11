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      Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною

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      Російських танки неподалік від України
      Російських танки неподалік від України / DEFENCE BLOG

      Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко днями продемонстрував журналістам супутникові знімки, як доказ розміщення російських танків Т-62 М на відстані 18 км від українського кордону.

      Знімки були зроблені в листопаді цього року, їх опублікувало видання Defence Blog. На фото чітко видно танки. Повідомляється, що важка бронетехніка зафіксована на новій російській військовій базі поблизу Кам'янськ-Шахтинського Ростовської області.

      Зображення показують сотні основних бойових танків, таких як Т-64, а також Т-62М, в той час як тисячі військових вантажівок, артилерійських систем розташовані трохи далі,
      йдеться у повідомленні видання.

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      Російська військова база
      Військова база РФ у 18 кілометрах від кордону з Україною / DEFENCE BLOG

      Варто зазначити, що ще 22 червня 2014 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" оприлюднив інформацію про рух колони важкої бронетехніки з Кам'янськ-Шахтинського (РФ) в бік українського кордону.

      До складу колони входять танки Т-64 і БТРи. Сама колона розтягнулася на 2 кілометри,
      повідомила "Права Справа".

      18 серпня 2014 року журналісти провідного новинного каналу Польщі tvn24.pl показали в прямому ефірі пересування російської важкої техніки в бік кордону з Україною.


      10 листопада 2014 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що з території Росії, точніше, з того ж Кам'янськ-Шахтинського, на територію України увійшла колона військової техніки 56-ї окремої десантно-штурмової бригади, постійне місце дислокації якої – місто Камишин Волгоградської обл.
       
      14 грудня 2014 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив про те, що в районі Кам'янськ-Шахтинського (РФ) розквартировані підрозділи (окремий десантно-штурмовий батальйон) 61-ї окремої Червонопрапорної бригади морської піхоти Північного флоту (місце постійної дислокації – Супутник, Мурманська обл.).

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      13 лютого 2015 року ГІ "Права Справа" оприлюднює маршрут пересування російської важкої бронетехніки з території РФ на територію України, а саме: Кам’янськ-Шахтинський (РФ) Донецьк ("ЛНР") шахта "Північна" Суходільськ  Краснодон Луганськ.

      22 травня 2015 року ГІ "Права Справа" оприлюднює інформацію, що в районі Кам'янськ-Шахтинського розквартировані підрозділи 20-ї окремої гвардійської мотострілецької Прикарпатсько-Берлінської Червонопрапорної ордена Суворова бригади (місце постійної дислокації Волгоград).

      Зазначу, що інформація ГІ "Права Справа" щодо присутності підрозділів ЗС РФ в ОРДЛО була підтверджена на вищому офіційному рівні.

      Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що друга батальйонно-тактична російська група 20-та окрема мотострілецька бригада 49-ї армії зараз знаходиться в місті Сніжному.

      Десантно-штурмова бригада зараз знаходиться в місті Луганськ. 155-я бригада морської піхоти з дислокацією у Владивостоку, 61-а бригада морської піхоти з міста Супутник Мурманської області, зазначив Матіос.

      За інформацією місцевих джерел, у червні 2018 року з території Ростовської області (РФ) на територію тимчасово окупованих районів Луганської області були передислоковані окремі частини 7-ї окремої гвардійської Червонопрапорної орденів Кутузова, Суворова танкової бригади. Місце постійної дислокації – місто Чебаркуль, Челябінська область (РФ).

      В районі тимчасово окупованого селища міського типу Бірюкове Свердловського району Луганської області був розквартирований підрозділ ЗС РФ загальною чисельністю до 90 чоловік. Крім живої сили було зафіксовано присутність важкої бронетехніки – танків Т-72 у кількості 25 одиниць. За інформацією місцевих джерел ГІ "Права Справа", загальне керівництво підрозділом здійснює підполковник ЗС РФ Мірзахметов Салават, башкир за національністю.

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      Нагадаю, у Міжнародному суді ООН у Гаазі наразі тривають слухання позову України проти Росії з метою покарання останньої за агресію проти українського народу.

      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новини політики Публікації Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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