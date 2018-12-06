"Скромні" володіння несвятих отців

За інформацією ЗМІ, намісник Києво-Печерської Лаври владика Павло вирішив продати свій розкішний заміський особняк. Будинок площею 580 кв. м розташований на ділянці в 40 соток. Про це повідомляє ріелтор, який виставив об'єкт на продаж.

Дивовижні речі трапляються у світі – служителі Христа і ті, що відкидають його існування, немов би міняються місцями.

Власне, комплекс крім головного будинку включає також гостьовий будинок і будинок для охорони. Весь будинок мебльований італійськими та англійськими меблями. Підлога виконана з мармуру. Під час обшуків СБУ виявила, що у стіни деяких кімнат вмонтовані золоті пластини.



Будинок митрополита УПЦ (МП) Павла, намісника Києво-Печерської лаври / Фото Радіо Свобода

Проте, така розкіш намісника Києво-Печерської лаври не є винятком. Наприклад, глава РПЦ патріарх Кирило. Його сестра Лідія Леонова (тобто по суті, він сам) володіє п'ятикімнатними апартаментами площею 144,8 кв. м. в центрі Москви на вул. Серафимовича вартістю не менше півмільйона доларів.



Глава РПЦ Кирио і Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

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Крім того, Кирило володіє палацом, який скромно іменується "дача", на чорноморському узбережжі Краснодарського краю на території державного лісового фонду поруч з путінським маєтком (село Дивноморське, яке знаходиться на території міста-курорту Геленджик). За різними оцінками, його вартість доходить до 1,5 мільярда рублів.



Резиденція патріарха Кирила під Геленджиком / Фото з відкритих джерел

Для патріарха і для інших єпископів спадкування їх майна за смерті здійснюється за нормами цивільного права, а для всіх інших монахів – за нормами церковного.

Як повідомляють російські ЗМІ, патріарх є одним з найбагатших людей Росії. Свій капітал він сколотив ще в 1990-х роках, займаючи посаду керівника Відділу зовнішніх церковних зв'язків (ВЗЦЗ МП) Московської патріархії. При відділі було створено кілька комерційних структур: фінансово-торгова група "Ніка", банк "Пересвет", АТ "Міжнародне економічне співробітництво" ("МЕМ"), АТ "Вільне народне телебачення" і ряд інших. Він носить дорогий швейцарський годинник і живить пристрасть до лиж, для чого, як кажуть, купив собі віллу в Швейцарії.

Про його пожертвування на благодійність нічого не відомо.

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У той же час глава інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, атеїст, досі живе в скромному будинку, купленому в 1958 році, в Омасі (штат Небраска), і який обійшовся йому при покупці всього в 31 500 доларів.



Уоррен Баффет / Фото з відкритих джерел