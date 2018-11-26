Зірвана кривава провокація спецслужб бойовиків "ЛДНР"

Днями спецслужби самопроголошеної "ДНР" оприлюднили інформацію, що в результаті контррозвідувальних заходів начебто попереджена "диверсія СБУ", яка була спрямована на зрив виборів так званого "глави республіки".

У повідомленні прес-служби "МДБ ДНР" зазначається, що 11 листопада в підсобному приміщенні однієї з "виборчих дільниць" було затримано "агента СБУ". За словами прес-офіцера "МДБ ДНР" М.Попова, затриманий намагався передати вибуховий пристрій члену дільничної комісії, щоб той заклав пристрій в урну з виборчими бюлетенями.

Попов уточнив, що "вибуховий пристрій складався з електрозапальника і таймера". За версією спецслужб бойовиків, вибуховий пристрій мав спрацювати після транспортування урни в "центрвиборчком". Згодом, у наслідок вибуху, мала початися масштабна пожежа, яка могла привести до численних жертв серед мирного населення.

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В "МДБ ДНР" відзначили, що диверсію вдалося запобігти, а "агента" – затримати.

Організація зазначеної диверсії підтверджує наміри київського режиму зі зриву демократичного виборчого процесу в республіці, – зазначив Попов.

Утім, повідомлення прес-служби "МДБ ДНР" про попереджену "диверсію" СБУ з"явилося лише 21 листопада, тобто, за десять днів після затримання "диверсанта". Пояснюється це тим, що ще 10 листопада в українських ЗМІ була опублікована інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" про те, що на 11 листопада співробітники "МДБ" готують серію вибухів під час проведення псевдо "виборів". Теракти планували провести за допомогою вибухівки, яку мали закласти у кількох місцях масового скупчення людей.

За інформацією ГІ "Права Справа", метою провокації є максимальне ураження і велика кількість жертв серед цивільного населення. 10 листопада мною була оприлюднена інформація, що напередодні проведення псевдовиборів між "міністерствами державної безпеки" квазіреспублік був підписаний меморандум про взаємодію на випадок надзвичайних ситуацій, а саме: терактів в "столицях" обох "республік". Акцент робився на тому, що спецслужбами бойовиків готуються провокації як на території "ЛНР", так і "ДНР". Мета провокації- звинувати спецслужби України в проведенні терактів і зриві виборів так званого "глави республіки".

Примітно, що це далеко не перший випадок, коли так звані "контрдиверсійні операції" співробітників "МДБ" мають характер інформаційної активності, а не відповідають реальному стану речей.

Так, 8 травня 2017 року ГІ "Права Справа" оприлюднила інформацію, що в Луганську співробітники "міністерства державної безпеки ЛНР" готують серію вибухів під час проведення параду на честь Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

За сценарієм російських кураторів, у вибухах в Луганську мали звинуватити бійців 8-го окремого полку спецпризначення ССО МО України, які у лютому були захоплені бойовиками у полон.

19 травня, за десять днів після оприлюднення інформації ГІ "Права Справа", так само як і у випадку з повідомленням прес-служби "МДБ ДНР", на офіційному сайті "міністерства державної безпеки "ЛНР" з'являється інформація про затримання в окупованому Луганську української диверсійно-розвідувальної групи. Тоді "міністром" Пасічником були оприлюднені прізвища трьох українських бранців, а саме: Сапронов, Зотов, Данильченко.

Політичному керівництву РФ вкрай потрібно зробити Україну державою-терористом, щоб вийти з формату Мінську і відтак позбутися економічних санкцій.

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