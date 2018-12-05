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      Чому Путін не йде на військову ескалацію саме зараз

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      Чого чекає Путін для чергової есклації військ
      Чого чекає Путін для чергової есклації військ / Фото з відкритих джерел

      Президент Петро Порошенко заявив, що Росія намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ.

      Про це він сказав в інтерв'ю німецькому Funke Media Group.

      Раніше президент говорив, що у прикордонних областях, на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та в анексованому Криму наразі перебувають 80 тисяч російських солдатів.

      Українців не повинна лякати така кількість російських вояків. Це не сили вторгнення, які зосереджені у певному напрямку. Йдеться про те, що 80 тисяч росіян розосереджені по всіх ділянках українсько-російського кордону: 32 тисячі на території окупованого Криму, 7-8 тисяч на території окупованих Луганської та Донецької областей, відповідно 40 тисяч у Білгородській та Ростовській областях РФ, що межують з Україною.

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      Переконаний, що якби росіяни хотіли створити сухопутний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим вони б це зробили ще в 2014 році та на початку 2015-го, тобто, в момент активної ескалації військової протидії.

      Але наразі статистика обстрілів говорить про те, що військова ескалація не відбувається. Немає інформації про активну передислокацію військових підрозділів. 

      Поясню, чому Росія зараз не йде на ескалацію військової напруги. На це питання можна відповісти словами Путіна, який на саміті G20 в Аргентині заявив про те, що з теперішнім українським керівництвом немає про що говорити.

      Президент Росії буде чекати на закінчення парламентських та президентських виборів і буде давати можливість експлуатувати тему поганого миру політичним партіям всередині самої України. Це, зокрема, політичні партії "За життя" та інші, які просувають ідеї поганого миру взамін активної фази війни. Зараз вони будуть грати саме на цих питаннях.

      Cвоїми гучними заявами Петро Порошенко намагається пояснити сам факт введення військового стану. Втім, він був необхідний саме у 2014 році. А зараз дискредитується сама ідея введення воєнного стану.

      Інше питання полягає в тому, що його запровадили тільки в 10-ти областях, проігнорувавши ті, які межують з Білоруссю. В 2017 році була масова істерика, що росіяни використовують територію Білорусі як плацдарм для можливого наступу на Україну. Спільні стратегічні навчання російських та білоруських військовослужбовців "Захід-2017" викликали паніку серед українського населення, адже гадали що РФ в будь-який момент готова ввійти на територію України саме з території Білорусі.

      Тому для мене залишається загадкою, чому на прикордонних територіях не запроваджено воєнний стан. Можна це пояснити заявою Петра Порошенка про те, що він на 100% довіряє Лукашенку. Але тут питання не до президента Білорусі, а до росіян, які можуть не рахуватися з його позицією.

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Новини Росії Володимир Путін Петро Порошенко Війна на Донбасі Воєнний стан в Україні війна Анексія Криму Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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