23:56
18 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно
      Вєсті Кремля
      21:33, сьогодні
      Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука
      Вєсті.UA
      20:20, сьогодні
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, сьогодні
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, сьогодні
      Телеканал новин 24 Блоги Дмитро Снєгирьов
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Дмитро Снєгирьов

      Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки

      1425
      Російський корабель "Дон"
      Російський корабель "Дон" / Фото з відкритих джерел

      25 листопада російський прикордонний корабель "Дон" взяв на таран український рейдовий буксир "Яни Капу", який разом з броньованими катерами "Нікополь" та "Бердянськ" здійснював плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

      На виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю і здійснили захоплення українських катерів. За інформацією ВМС України, під час захоплення вітчизняних кораблів російський флот стріляв на ураження і поранив шістьох моряків. ФСБ підтвердили поранення лише трьох моряків.

      30 листопада аналітичний відділ ГІ "Права Справа" передав співробітникам українських спецслужб інформацію, що російською стороною готується поширення недостовірної інформації щодо характеру поранень українських моряків, захоплених в полон.

      Читайте також: Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки

      Зокрема, за оперативною інформацією "Права Справа", російською стороною планувалося розповсюдити повідомлення в ЗМІ, що осколкові поранення були отримані трьома українськими моряками не в результаті обстрілу українського катеру російськими прикордонниками, а нібито внаслідок вибуху гранати, безпосередньо на борту катера ВМСУ. За версією російської сторони, зірвалась вона під час бійки між екіпажем катеру і співробітником СБУ. Причиною бійки стала відмова моряків виконувати наказ співробітника СБУ.

      Сам обстріл по катерах ВМСУ, за версією російських спецслужб, вівся так званими "болванками", а не осколковими чи фугасними боєприпасами.

      Читайте також: Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною

      04 грудня, не дочекавшись реакції від спецслужб, в ефірі телеканалу "ЗІК" я, як співголова ГІ "Права Справа", озвучив цю інформацію.

      Окремо наголошувалося, що цю версію агресор буде просовувати в українські ЗМІ. На жаль, ця інформація знайшла своє підтвердження. На телеканалі NewsOne колишній Народний депутат Червоненко заявив:

      Стреляли болванками, а не разрывными, как пишут сейчас журналисты. Потому что следы от разрывного снаряда, как и пули, совсем другие. Это не я, это специалисты пишут.

      А вже 5 листопада, після мого виступу на телеканалі "ЗІК", пан Дмитро Тимчук (координатор "Інформаційного спротиву") оприлюднив цю інформацію, однак вказав, що її походження – "оперативні джерела "Інформаційного спротиву".

      Наразі офіційний представник Кремля Пєсков заявив, що для з'ясування того, що сталося, ведеться слідство, а екіпаж українських суден затриманий за порушення кордону.

      По суті… може бути версія, що це був цілеспрямований наказ порушити державний кордон Російської Федерації,
      – вказав він.

      Щодо подальшої долі військовополонених українських моряків, то російськими спецслужбами уже готується чергова провокація.

      Йдеться про те, що російська влада може звинуватити захопленого в полон у Керченській протоці співробітника СБУ в тортурах. За даними ФСБ, житель Донецька нібито упізнав в одному з затриманих громадян України співробітника Служби безпеки України, який застосовував до нього тортури, повідомляє російське агентство Interfax.

      Читайте також: "Скромні" володіння несвятих отців

      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Конфлікт в Азовському морі Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      14 грудня , 09:59 Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук