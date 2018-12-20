"За злонамеренные поступки": США и союзники готовятся ответить России
Соединенные Штаты намерены вместе с союзниками противостоять "российской подрывной деятельности и дестабилизации". Вашингтон заявляет о возможности коллективных действий с партнерами "в ответ на безответственные и злонамеренные поступки, которые поддерживает Россия и ее спецслужбы".
Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, пишет DW.
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Так, американские дипломаты отмечают, что российские спецслужбы с помощью киберопераций продолжают пытаться подорвать демократические выборы и делегитимизировать международные организации.
Ясно, что агенты российской разведки использовали боевое нервно-паралитическое вещество при попытке убийства на территории нашего ближайшего союзника, – говорится в заявлении.
В Вашингтоне отмечают, что таким образом Москва нарушила свои обязательства по Конвенции о запрете химического оружия.
К слову, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2". Также в документе содержится призыв к Российской Федерации обеспечить свободу навигации в Керченском проливе.
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