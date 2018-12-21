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      Підкуповує, шантажує, залякує: куди сягає рука Кремля в об'єднаній Європі

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      Всі ці протести у Європі – дуже на руку Росії. Більше того, Кремль і сам доливає олії у вогонь. Щедро фінансує радикальні рухи, ба більше – цілі політичні партії, які потім лобіюють його інтереси в Старому світі.

      Він створює для них високооплачувані посади. Підтримує грошима проросійські партії і навіть їздить до найактивніших їх членів у гості. А тих, кого не вдалося підкупити, – шантажує і залякує.

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      Президент Росії намагається контролювати Європу усіма наявними у нього інструментами. Зокрема, і майстерно грає на суперечках між Старим і Новим світом.

      Європа залежить від Сполучених Штатів у сфері безпеки. Але на цей рахунок не треба переживати. Ми допоможемо. Забезпечимо безпеку,
      – заявив колись президент РФ Володимир Путін.

      А у країни, які мають історичні зв'язки з Росією, навіть постачає зброю. Сербія час від часу отримує від Кремля танки та літаки. 

      Велике спасибі вам, любий друже, велике спасибі вам, шановний президенте, за те, що ви разом з нами зберігаєте територіальну цілісність Сербії, але і міжнародне право,
      – сказав президент Сербії Александр Вучич президенту РФ Володимиру Путіну.

      А ще Путін пообіцяв, що російський трубопровід, турецький потік, пролягатиме зокрема і через Сербію. З чого та матиме добрий зиск. Власне, за такі щедрі подарунки Сербія готова підтримувати позицію Росії в усіх міжнародних організаціях. Особливо, коли це стосується питання України.

      Інший газопровід, який Росія будує в обхід нашої країни, "Північний потік-2", теж зробив залежним від Росії низку країн. Особливо, у цій співпраці зацікавлена Німеччина. Мовляв, це лише бізнес – нічого особистого. А ось Польща, чиї інтереси не надто врахували у цьому проекті, намагається протистояти його будівництво. Критикують "Північний потік-2" і в США.

      Це становить великий ризик для енергетичної безпеки Європи. Також це дозволяє досягти Росії мети підірвати роль України як транзитера,
      – завначила речниця Держдепартаменту США  Хізер Ноєрт.

      Якщо підкупити урядовців чи партії не вдається, Кремль вдало грає на внутрішніх суперечках всередині європейських країн. Задля цього щедро фінансує радикальні рухи. І ті, коли потрібно, з іскри розпалюють справжнє полум'я. Власне, руку Кремля запідозрили і в протестах "жовтих жилетів" у Франції. Чимало росіян було серед протестувальників. А сторінки у соцмережах, з яких закликали виходити на протести і вимагати відставки уряду та виходу з ЄС, теж очевидно редагували у Білокам'яній.

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      "Впродовж останніх тижнів було опубліковано безліч фейкових повідомлень у соцмережах. Доволі складно визначити їхнє походження з Росії. Хоч є конкретні підозрювані", – запевнив експерт з кібербезпеки Жерром Біллуа.

      Звичайно, в Росії відхрещуються від протестів у Франції. Від осередків, що організовують провокацій – до цілих політичних партій. Які претендують на місця як у місцевих парламентах, так і ймовірно у європарламенті, вибори до якого вже у травні 2019-го. Партії, які відверто лобіюють російські інтереси, діють у країнах східної Європи, наприклад в Угорщині та Болгарії. Також у країнах центральної Європи. І навіть у Великій Британії.

      1. Націоналістична партія Атака у Болгарії, 23 мандати у Народних зборах Болгарії.
      2. Ультраправа партія Золотий світанок у Греції, 18 депутатів у Грецькому парламенті.
      3. Праворадикальний рух За кращу Угорщину Йоббік, 47 місць в Національних зборах Угорщини.
      4. Ультраправа Національно-демократична партія Німеччини, мандатів у Бундестазі не має.
      5. Французька праворадикальна партія Фронт Насьйональ, представлена як у національному французькому так і в європейському парламентах.
      6. Партія незалежності Сполученого Королівства ЮКІП у Великій Британії, не має місць у Палаті общин, а раніше була представлена у європарламенті.

      Аналітики стверджують, що європейські очільники розуміють, яку загрозу може становити пропагандистська діяльність Росії у світі. Тим більше, що там мало не щодня викривають шпигунів у своїх держорганах. Проте тамтешніх мешканців, для яких Росія транслює своє зомбі-тб, схоже, переконати буде важче. Зокрема, кремлівські канали "Спутнік" і RussiaToday позиціонують себе як міжнародні. Чимало в Європі видається і газет за російські гроші. І багато європейців є їхніми вірними читачами. Зрозуміло, що війну в Україні, Сирії чи Грузії їм показують з потрібного Росії боку.

      Росія використовує наявні проблеми і використовує слабкість ліберальних демократій. Наприклад, якщо європейці не були ліберальними, вони б закрили канали RussiaToday і інші, закрили партії, на які є підозри, що діють в інтересах Москви. І тоді би вся ця історія завершилася. Але на то і є ліберальна демократія, де є свобода слова. Поки не буде рішення суду, поки не буде вагомих доказів втручання, доти не буде, відповідно, якихось кроків,
      – зазначив експерт Майдану закордонних справ Олександр Хара.

      А от чи спрацювала російська дезінформація та спроби просунути лояльні до Кремля популістські ультраправі рухи покажуть вибори до Європарламенту у 2019 році.

      Теги: Новини політики Новини США Євросоюз Європа Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 21 грудня
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