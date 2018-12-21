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      Подкупает, шантажирует, запугивает: куда простирается рука Кремля в объединенной Европе

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      Все эти протесты в Европе – очень на руку России. Более того, Кремль и сам доливает масла в огонь. Щедро финансирует радикальные движения, более того – целые политические партии, которые потом лоббируют его интересы в Старом свете.

      Он создает для них высокооплачиваемые должности. Поддерживает деньгами пророссийские партии и даже ездит к самым активным их членам в гости. А тех, кого не удалось подкупить, – шантажирует и запугивает.

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      Президент России пытается контролировать Европу всеми имеющимися у него инструментами. В частности, и мастерски играет на спорах между Старым и Новым светом.

      Европа зависит от США в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Обеспечим безопасность,
      – заявил когда-то президент РФ Владимир Путин.

      А в страны, у которых исторические связи с Россией, даже поставляет оружие. Сербия время от времени получает от Кремля танки и самолеты.

      Большое спасибо вам, дорогой друг, большое спасибо вам, уважаемый президент, за то, что вы вместе с нами храните территориальную целостность Сербии, но и международное право,
      – сказал президент Сербии Александр Вучич президенту РФ Владимиру Путину.

      А еще Путин пообещал, что российский трубопровод, турецкий поток, будет пролегать в том числе и через Сербию. С чего и будет иметь хорошую выгоду. Собственно, за такие щедрые подарки Сербия готова поддерживать позицию России во всех международных организациях. Особенно, когда это касается вопроса Украины.

      Другой газопровод, который Россия строит в обход нашей страны, "Северный поток-2", тоже сделал зависимым от России ряд стран. Особенно, в этом сотрудничестве заинтересована Германия. Мол, это только бизнес – ничего личного. А вот Польша, чьи интересы не слишком учли в этом проекте, пытается противостоять его строительству. Критикуют "Северный поток-2" и в США.

      Это представляет большой риск для энергетической безопасности Европы. Также это позволяет России достичь цели подорвать роль Украины как транзитера,
      – отметила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт.

      Если подкупить чиновников или партии не удается, Кремль удачно играет на внутренних противоречиях внутри европейских стран. Для этого щедро финансирует радикальные движения. И те, когда нужно, из искры разжигают настоящее пламя. Собственно, руку Кремля заподозрили и в протестах "желтых жилетов" во Франции. Немало россиян было среди протестующих. А страницы в соцсетях, с которых призывали выходить на протесты и требовать отставки правительства и выхода из ЕС, тоже очевидно редактировали в Белокаменной.

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      "На протяжении последних недель было опубликовано множество фейковых сообщений в соцсетях. Довольно сложно определить их происхождение из России. Хотя есть конкретные подозреваемые", – заверил эксперт по кибербезопасности Жерром Биллуа.

      Конечно, в России открещиваются от протестов во Франции. От ячеек, что организовывают провокации – до целых политических партий. Которые претендуют на места как в местных парламентах, так и вероятно в европарламенте, выборы в который уже в мае 2019-го. Партии, которые откровенно лоббируют российские интересы, действуют в странах восточной Европы, например в Венгрии и Болгарии. Также в странах центральной Европы. И даже в Великобритании.

       

      1. Националистическая партия Атака в Болгарии, 23 мандата в Народном собрании Болгарии.
      2. Ультраправая партия Золотой рассвет в Греции, 18 депутатов в Греческом парламенте.
      3. Праворадикальное движение За лучшую Венгрию Йоббик, 47 мест в национальном собрании Венгрии.
      4. Ультраправая Национал-демократическая партия Германии, мандатов в Бундестаге не имеет.
      5. Французская праворадикальная партия Фронт Насьйональ, представлена как в национальном французском так и в европейском парламентах.
      6. Партия независимости Соединенного Королевства ЮКИП в Великобритании, не имеет мест в Палате общин, а ранее была представлена в Европарламенте.


      Аналитики утверждают, что европейские лидеры понимают, какую угрозу может представлять пропагандистская деятельность России в мире. Тем более, что там чуть ли не каждый день разоблачают шпионов в своих госорганах. Однако тамошних жителей, для которых Россия транслирует свое зомби-тв, похоже, убедить будет труднее. В частности, кремлевские каналы "Спутник" и RussiaToday позиционируют себя как международные. Немало в Европе выдается и газет за российские деньги. И многие европейцы являются их верными читателями. Понятно, что войну в Украине, Сирии или Грузии им показывают с нужной стороны России.

      Россия использует имеющиеся проблемы и использует слабость либеральных демократий. Например, если европейцы не были либеральными, они бы закрыли каналы RussiaToday и другие, закрыли партии, на которые есть подозрения, что действуют в интересах Москвы. И тогда бы вся эта история завершилась. Но на то и есть либеральная демократия, где есть свобода слова. Пока не будет решения суда, пока не будет веских доказательств вмешательства, до тех пор не будет, соответственно, каких-то шагов,
      – отметил эксперт Майдана иностранных дел Александр Хара.

      А вот сработала российская дезинформация и попытки продвинуть лояльные к Кремлю популистские ультраправые движения покажут выборы в Европарламент в 2019 году.

      Теги: Новости политики Новости США Украина – Россия Новости России Европа Евросоюз
      Источник: 24 канал
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