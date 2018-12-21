Совет ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами. Они будут иметь силу еще полгода – до 31 июля 2019 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

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Европейский Совет принял это решение сегодня на основе письменной процедуры и единогласно в соответствии с правилами относительно таких решений.

Учитывая то, что никакого прогресса достигнуто не было, Европейский совет принял политическое решение продлить экономические санкции против России,

– говорится в заявлении.

В сообщении также отмечается, что это решение основывается на обновленной информации. Ее озвучили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на заседании Европейского Совета на уровне лидеров государств и правительств стран-членов ЕС относительно состояния выполнения Минских соглашений, которое состоялось 13-14 декабря.

Напомним, 13 декабря президент Европейского совета Дональд Туск заявил о продлении экономических санкций против России. Аргументировал он это тем, что в ЕС не увидели прогресса по минским договоренностям. Кроме того, 19 декабря управление внешних активов Министерства финансов США решило ввести новые санкции в ответ на постоянное попрание Россией международных норм.