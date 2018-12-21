Рада ЄС продовжила санкції проти Росії

Рада Євросоюзу подовжила антиросійські санкції, пов'язані з банківським, фінансовим та енергетичним секторами. Вони матимуть силу ще півроку – ще до 31 липня 2019 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС.

Читайте також: Україна розширила санкції проти РФ: хто потрапив під удар

Рішення прийняли за письмовою процедурою одноголосно.

З огляду на те, що жодного прогресу досягнуто не було, Європейський рада ухвалила політичне рішення подовжити економічні санкції проти Росії,

– мовиться у заяві.

У повідомленні також зазначається, що це рішення ґрунтується на оновленій інформації. Її озвучили президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель на засіданні Європейської Ради на рівні лідерів держав та урядів країн-членів ЄС щодо стану виконання Мінських угод, яке відбулося 13-14 грудня.

Нагадаємо, 13 грудня президент Європейської ради Дональд Туск заявив про продовження економічних санкцій проти Росії. Аргументував він це тим, що у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях. Окрім того, 19 грудня управління зовнішніх активів Міністерства фінансів США вирішило ввести нові санкції у відповідь на постійне нехтування Росією міжнародних норм.