Україна розширила санкції проти РФ: хто потрапив під удар

18 грудня Кабмін за поданням МінТОТ прийняв рішення про внесення пропозицій до РНБО щодо застосування ряду санкцій до юридичних та фізичних осіб із РФ.

Раніше 24 канал повідомляв, що на засіданні Кабінету міністрів України, 18 грудня, прийнято рішення продовжити заборону на ввезення окремих товарів з Російської Федерації.

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У МінТОТ, своєю чергою, заявили про розширення санкційного списку щодо РФ. Так, під дію нових санкцій потрапили:

- 23 фізичних осіб, які були залучені до проведення незаконних археологічних пошукових робіт на об’єктах культурної спадщини чи взяли участь у заходах, спрямованих на легітимізацію незаконної окупації АР Крим та міста Севастополь;



- деякі російські підприємства та підприємства з країн Європи, які забезпечують діяльність ТОВ "Титанові інвестиції" в Армянську на теріторії АР Крим



- 14 юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг для заводів оборонно-промислового комплексу РФ на тимчасово окупованих територіях;



- деякі юридичні особи, залучені до організації перевезень через порти "Темрюк", "Кавказ" та Керченську паромну переплаву;



- деякі фізичні особи, які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до незаконного будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

У відомстві зазначають, що застосування санкцій унеможливлює економічні відносини з Україною, а також дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країними ЄС та США, що вподальшому сприятиме поверненню окупованих територій в правове поле України.

Нагадаємо, 13 грудня Кабінет міністрів України виніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони питання про розширення санкцій проти низки російських компаній через триваючу збройну агресію Російської Федерації проти України.



До слова, російська економіка зазнала відчутних втрат через санкції, які з 2015 року вводять проти РФ через її агресивну політику. Так, накопичені Росією втрати від санкцій становлять до 5% валового внутрішнього продукту.