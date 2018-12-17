Посли ЄС дали "зелене світло" продовженню економічних санкцій проти РФ, – ЗМІ

У Брюсселі Рада послів країн-членів Євросоюзу ухвалила рішення про продовження терміну дії санкцій проти Росії , накладених за військову агресію РФ проти України.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвіяк у Twitter.

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Раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко на прес-конференції заявив, що Брюссель продовжить санкції проти Російської Федерації ще на півроку через ситуацію в Україні.

За словами журналіста, це рішення буде офіційно оголошено пізніше цього тижня.

Посли ЄС дали "зелене світло" продовженню економічних санкцій проти Росії ще на півроку,

– додав журналіст.