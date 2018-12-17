13:57
17 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Посли ЄС дали "зелене світло" продовженню економічних санкцій проти РФ, – ЗМІ

      1266 Читать новость на русском
      Посли ЄС дали "зелене світло" продовженню економічних санкцій проти РФ, – ЗМІ
      Посли ЄС дали "зелене світло" продовженню економічних санкцій проти РФ, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      У Брюсселі Рада послів країн-членів Євросоюзу ухвалила рішення про продовження терміну дії санкцій проти Росії , накладених за військову агресію РФ проти України.

      Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвіяк у Twitter.

      Читайте також: Росія втратить решту України, якщо визнає "ЛНР" і "ДНР", — голова МЗС РФ Лавров

      Раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко на прес-конференції заявив, що Брюссель продовжить санкції проти Російської Федерації ще на півроку через ситуацію в Україні.

      За словами журналіста, це рішення буде офіційно оголошено пізніше цього тижня.

      Посли ЄС дали "зелене світло" продовженню економічних санкцій проти Росії ще на півроку,
      – додав журналіст.

       

      Теги: Новини політики Санкції Війна на Донбасі Євросоюз Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розчинились в повітрі: куди поділись гроші, витрачені на повітряний експрес "Київ – Бориспіль"
      сьогодні , 12:30 Розчинились в повітрі: куди поділись гроші, витрачені на повітряний експрес "Київ – Бориспіль"
      Дмитро Гнап 699
      Очередная ссора Трампа и тюремный срок для его адвоката – новости США за неделю
      сьогодні , 12:24 Очередная ссора Трампа и тюремный срок для его адвоката – новости США за неделю
      Максим Карижський 330
      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      сьогодні , 08:40 Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      Отставной подполковник 5491
      Загроза Європі, плани Росії і патріоти "русского мира": топ-5 блогів тижня
      16 грудня , 23:07 Загроза Європі, плани Росії і патріоти "русского мира": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1442
      Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
      16 грудня , 20:07 Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
      2315
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      У Великобританії чоловік випадково купив антикварний глечик за п'ять доларів
      2 грудня , 07:40
      Протести в Парижі: поліція застосувала газ проти демонстрантів, на вулиці вивели БТРи
       8 грудня , 13:05
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук