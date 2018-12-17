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      Росія втратить решту України, якщо визнає "ЛНР" і "ДНР", — голова МЗС РФ Лавров

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      Росія втратить решту України, якщо визнає "ЛНР" і "ДНР", — голова МЗС Росії Лавров
      Росія втратить решту України, якщо визнає "ЛНР" і "ДНР", — голова МЗС Росії Лавров / novorosinform.org

      Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що визнання Росією самопроголошених республік "ЛНР" і "ДНР" означатиме для Росії втрату "всієї іншої України", а залишати її "нацистам" не можна.

      Про це повідомляє ТАСС.

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      Відомо, що на запитання журналіста, чому Росія не визнає самопроголошені республіки бойовиків, він відповів:

      Ви хочете визнати "ЛНР" і "ДНР"? А далі? Втратити всю решту України, залишити її нацистам?,
      – прокоментував Сергій Лавров.

      Більше того, він додав, що український режим має ознаки нацистського. Лавров сказав, що Росія з ним не воює — це роблять "громадяни України з Донбасу". За словами Лаврова, для Росії дуже важлива українська держава. Через це РФ не перериває відносини з Києвом, попри "режим Заходу".

      Ми маємо відносини з українською державою, українська держава — це набагато більше та важливіше для нас, ніж той режим, який опинився біля влади завдяки зраді Заходом усіх норм міжнародного права та міжнародної поведінки,
      — сказав Лавров.

      На його думку, український народ "ні до чого" і хоче "повернутися до нормальних відносин з Росією".

      Раніше 24 канал повідомляв, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився, що на засіданні ОБСЄ не сприймають пропозицій російської сторони. Міністр стверджує, що підготовлених документів не ухвалили лише через, "що їх запропонувала Росія".

       

      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія Сергій Лавров Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 Канал
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