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      У Росії наскаржились на ОБСЄ, бо там їх не хочуть слухати

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      Лавров заявив, що засідання ОБСЄ не ухвалило жодного запропонованого Росією документа
      Лавров заявив, що засідання ОБСЄ не ухвалило жодного запропонованого Росією документа / Фото з відкритих джерел

      Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров скаржиться, що на засіданні ОБСЄ не сприймають пропозицій російської сторони. Міністр стверджує, що підготовлених документів не ухвалили лише через, "що їх запропонувала Росія".

      Про це повідомляє ТАСС.

      Читайте також: Голова МЗС Канади російською мовою висловила претензії Лаврову щодо агресії на Азові

      Так, Лавров стверджує, що до засідання ОБСЄ РФ підготувала «чотири проекти рішень з дуже важливих сюжетів». За словами російського міністра, вони стосуються боротьби з тероризмом, проблеми наркотиків, захисту мовних і освітніх прав нацменшин та вільного доступу до інформації ждя медійних структур.

      На жаль, жодне з цих рішень не було ухвалене, хоча їхня актуальність ні у кого не викликає сумнівів. Не отримали підтримки наші ініціативи винятково тому, що їх запропонувала Російська Федерація,
      – поскаржився він.

      Водночас, за його словами, більшість країн-членів ОБСЄ нібито вважають санкції проти Росії "контрпродуктивними".

      "І наші італійські колеги, і багато, якщо не більшість, країн-учасниць ОБСЄ в бесідах підкреслюють контрпродуктивність санкцій і згубність санкцій для всіх, причому, включно з тими, хто ці санкції вводить", – заявив Лавров.

      До слова,  МЗС України закликає Захід не обмежуватись лише заявами через агресію Росії на Азові. Він повнен дати швидку і потужну відповідь, бо дії Кремля загрожують усій Європі. 

      Що відомо про напад Росії на українські кораблі у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових, коли 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі, і здійснювали це планово та відповідно до міжнародних норм.

      У Росії ж заявили, що нібито українські військові кораблі неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили прямування до Керченської протоки.

      Українські кораблі продовжили пливти до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого зазнали поранень 6 українських військових моряків. Росія також захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини політики ОБСЄ Сергій Лавров Новини Росії Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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