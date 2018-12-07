В России нажаловались на ОБСЕ, потому что там их не хотят слушать
Министр иностранных дел России Сергей Лавров жалуется, что на заседании ОБСЕ не воспринимают предложений российской стороны. Министр утверждает, что подготовленные документы не приняли только из-за того, "что их предложила Россия".
Об этом сообщает ТАСС.
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Так, Лавров утверждает, что к заседанию ОБСЕ РФ подготовила "четыре проекта решений по очень важным сюжетам". По словам российского министра, они касаются борьбы с терроризмом, проблем наркотиков, защиты языковых и образовательных прав нацменьшинств и свободного доступа к информации для медийных структур.
К сожалению, ни одно из этих решений не было принято, хотя их актуальность ни у кого не вызывает сомнений. Не получили поддержки наши инициативы исключительно потому, что их предложила Российская Федерация,
– пожаловался он.
В то же время, по его словам, большинство стран-членов ОБСЕ якобы считают санкции против России "контрпродуктивными".
"И наши итальянские коллеги, и многие, если не большинство стран-участниц ОБСЕ в беседах подчеркивают контрпродуктивность санкций и пагубность санкций для всех, причем, включая тех, кто эти санкции вводит", – заявил Лавров.
К слову, МИД Украины призывает Запад не ограничиваться только заявлениями из-за агрессии России на Азове. Он должен дать быстрый и мощный ответ, потому что действия Кремля угрожают всей Европе.
Что известно про нападение России на украинские корабли в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.
Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.