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      В России нажаловались на ОБСЕ, потому что там их не хотят слушать

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      Лавров заявил, что заседание ОБСЕ не приняло ни одного предложенного Россией документа
      Лавров заявил, что заседание ОБСЕ не приняло ни одного предложенного Россией документа / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров жалуется, что на заседании ОБСЕ не воспринимают предложений российской стороны. Министр утверждает, что подготовленные документы не приняли только из-за того, "что их предложила Россия".

      Об этом сообщает ТАСС.

      Читайте также: Глава МИД Канады на русском языке высказала претензии Лаврову относительно агрессии на Азове

      Так, Лавров утверждает, что к заседанию ОБСЕ РФ подготовила "четыре проекта решений по очень важным сюжетам". По словам российского министра, они касаются борьбы с терроризмом, проблем наркотиков, защиты языковых и образовательных прав нацменьшинств и свободного доступа к информации для медийных структур.

      К сожалению, ни одно из этих решений не было принято, хотя их актуальность ни у кого не вызывает сомнений. Не получили поддержки наши инициативы исключительно потому, что их предложила Российская Федерация,
      – пожаловался он.

      В то же время, по его словам, большинство стран-членов ОБСЕ якобы считают санкции против России "контрпродуктивными".

      "И наши итальянские коллеги, и многие, если не большинство стран-участниц ОБСЕ в беседах подчеркивают контрпродуктивность санкций и пагубность санкций для всех, причем, включая тех, кто эти санкции вводит", – заявил Лавров.

      К слову, МИД Украины призывает Запад не ограничиваться только заявлениями из-за агрессии России на Азове. Он должен дать быстрый и мощный ответ, потому что действия Кремля угрожают всей Европе.

      Что известно про нападение России на украинские корабли в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Новости России Сергей Лавров ОБСЕ
      Источник: 24 Канал
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