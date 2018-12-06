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      "Заявлений недостаточно": Украина потребовала от Запада мощного ответа на действия Путина

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      В МИД Украины потребовали от Запада мощного ответа на действия Путина
      В МИД Украины потребовали от Запада мощного ответа на действия Путина / 24 Канал

      Запад должен дать быстрый и мощный ответ на агрессию России в Керченском проливе, а не ограничиваться только заявлениями. Действия Кремля в Украине угрожают всей Европе.

      Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил на ежегодной конференции глав МИД стран-членов ОБСЕ в Милане, пишет DW.

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      Климкин подчеркнул, что конференция глав МИД стран ОБСЕ уже пятый год подряд проходит на фоне "дестабилизирующего поведения" России. По его словам, это является серьезной угрозой для европейской безопасности.

      ООН должна позаботиться о международном ответе на действия России. Заявлений недостаточно, нужны дела,
      – сказал он.

      Глава МИД Украины также призвал страны ОБСЕ совместно добиваться освобождения украинских моряков, задержанных российской береговой охраной в Керченском проливе.

      "Россия превратила Крым в военную базу, и милитаризация оккупированного полуострова усиливается, подрывает стабильность всего черноморского и средиземноморского регионов", – подчеркнул министр.

      Издание отмечает, что глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал в Милане "поведение Украины". Он констатировал "кризис доверия в атлантической Европе", вызванный, по его словам, "безоглядным расширением НАТО и нелегитимными санкциями под вымышленными предлогами".

      К слову, ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в Москве украинские консулы посетили трех раненых моряков ВМС Украины, которые были захвачены российскими силовиками в Керченском проливе. По его словам, отныне консулы ежедневно будут приходить к пленным украинским морякам для того, чтобы следить за их состоянием.

      Что известно о событиях в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что направляются в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости России Евросоюз Павел Климкин Конфликт в Азовском море Новости политики
      Источник: 24 Канал
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