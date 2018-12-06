"Заяв недостатньо": Україна зажадала від Заходу потужної відповіді на дії Путіна

Захід має дати швидку і потужну відповідь на агресію Росії в Керченській протоці, а не обмежуватись лише заявами. Дії Кремля в Україні загрожують усій Європі.

Про це голова МЗС України Павло Клімкін заявив на щорічній конференції глав МЗС країн-членів ОБСЄ в Мілані, пише DW.

Читайте також: Україна представила в ОБСЄ докази агресії Путіна в Керченській протоці

Клімкін наголосив, що конференція глав МЗС країн ОБСЄ вже п'ятий рік поспіль проходить на тлі "дестабілізуючої поведінки" Росії. За його словами, це є серйозною загрозою для європейської безпеки.

ООН повинна подбати про міжнародну відповідь на дії Росії. Заяв недостатньо, потрібні справи,

– сказав він.

Глава МЗС України також закликав країни ОБСЄ спільно домагатися звільнення українських моряків, затриманих російською береговою охороною в Керченській протоці.

"Росія перетворила Крим на військову базу і мілітаризація окупованого півострова, що посилюється, підриває стабільність усього чорноморського та середземноморського регіонів", - підкреслив міністр.

Видання зазначає, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров розкритикував в Мілані "поведінку України". Він констатував "кризу довіри в атлантичній Європі", викликану, за його словами, "безоглядним розширенням" НАТО та "нелегітимними санкціями під вигаданими приводами".

До слова, раніше голова МЗС України Павло Клімкін повідомив, що у Москві українські консули відвідали трьох поранених моряків ВМС України, які були захоплені російськими силовиками у Керченській протоці. За його словами, відтепер консули щодня будуть приходити до полонених українських моряків для того, щоб стежити за їхнім станом.

Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



​Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.