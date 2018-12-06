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      Україна представила в ОБСЄ докази агресії Путіна в Керченській протоці

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      Україна представила в ОБСЄ докази російської агресії в Керченській протоці
      Україна представила в ОБСЄ докази російської агресії в Керченській протоці / МЗС України

      Українські дипломати представили для країн-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі докази мілітаризації окупованого Росією Криму та прямої збройної російської агресії проти України.

      Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

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      Так, у межах 25-ї зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ обговорили незаконні дії Росії в окупованому Криму, а також в частинах Чорного та Азовського морів.

      В обговоренні взяли участь представники МЗС США, Канади, Польщі, Литви, Данії, Швеції, Великої Британії, Латвії, Румунії, Грузії та Естонії.

      Широкій аудиторії учасників та ЗМІ було презентовано докази мілітаризації Росією окупованого Криму та прямої збройної агресії РФ проти України в районі Керченської протоки, що становить серйозну загрозу для всього чорноморського регіону,
      – йдеться у повідомленні.

      У відомстві наголошують, що присутні висловили повну підтримку Україні, а також закликали до негайного звільнення українських військовополонених. Окрім того, представники МЗС обговорили можливу відповідь на агресивні дії РФ.

      В МЗС України наголошують, що презентація мала важливе значення у контексті розгляду в грудні цього року Генеральною асамблеєю ООН проекту української резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та частин Чорного і Азовського морів".

      До слова, раніше голова МЗС України Павло Клімкін повідомив, що у Москві українські консули відвідали трьох поранених моряків ВМС України, які були захоплені російськими силовиками у Керченській протоці. За його словами, відтепер консули щодня будуть приходити до полонених українських моряків для того, щоб стежити за їхнім станом.

      агресія росії в керченській протоці: як реагує світ

      Теги: МЗС України Україна – Росія ОБСЄ Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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