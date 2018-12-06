США відправлять військовий корабель в Чорне море: з'явилась реакція РФ

Голова комітету з міжнародних справ РФ Костянтин Косачьов заявив, що присутність американського військово-морського флоту у Чорному морі "посилить напруженість у регіоні".

Про це дипломат повідомив російському виданню ТАСС.

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Американська військова присутність може лише посилити напруженість у регіоні, навіть з врахуванням того, що вона носить лише символічний характер,

– зазначив Косачьов.

"Військові кораблі не чорноморських держав у мирний час можуть перебувати у Чорному морі не більше 21 дня. Тому ніяких перешкод для заходу американських суден у Чорне море немає", – сказав чиновник.

Він також додав, що американському військово-морському флоту "нічого робити в Чорному морі ні 21 день, ні менше".

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що США почали підготовку до відправки військового корабля, для підтримки України у Керченській протоці.

Що відомо про напад Росії на українські кораблі у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових, коли 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі, і здійснювали це планово та відповідно до міжнародних норм.



У Росії ж заявили, що нібито українські військові кораблі неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили прямування до Керченської протоки.



Українські кораблі продовжили пливти до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого зазнали поранень 6 українських військових моряків. Росія також захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

ЯК РОЗВИВАЮТЬСЯ ВЗАЄМИНИ МІЖ РОСІЄЮ І США ПІСЛЯ АГРЕСІЇ В КЕРЧЕНСЬКІЙ ПРОТОЦІ