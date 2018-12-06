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      США отправят военный корабль в Черное море: появилась реакция РФ

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      Реакция РФ на военные корабли США на Азове
      Реакция РФ на военные корабли США на Азове / 24 канал

      Председатель комитета по международным делам РФ Константин Косачев заявил, что присутствие американского военно-морского флота в Черном море "усилит напряженность в регионе".

      Об этом чиновник сообщил российскому изданию ТАСС.

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      Американское военное присутствие может только усилить напряженность в регионе, даже с учетом того, что она носит лишь символический характер,
      – отметил Косачев.

      "Военные корабли не черноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня. Поэтому никаких препятствий для захода американских судов в Черное море нет", – сказал чиновник.

      Он также добавил, что американскому военно-морскому флоту "нечего делать в Черном море ни 21 день, ни меньше".

      Напомним, 6 декабря стало известно, что США начали подготовку к отправке военного корабля, для поддержки Украины в Керченском проливе.

      Что известно о нападении России на украинские корабли в Керченском проливе?

      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных, когда 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе, и осуществляли это планово и в соответствии с международными нормами.

      В России же заявили, что якобы украинские военные корабли неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченского пролива.

      Украинские корабли продолжили плыть в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего получили ранения 6 украинских военных моряков. Россия также захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Как развиваются отношения между Россией и США после агрессии в Керченском проливе:
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      Теги: Новости США Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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