США отправят военный корабль в Черное море: появилась реакция РФ

Председатель комитета по международным делам РФ Константин Косачев заявил, что присутствие американского военно-морского флота в Черном море "усилит напряженность в регионе".

Об этом чиновник сообщил российскому изданию ТАСС.

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Американское военное присутствие может только усилить напряженность в регионе, даже с учетом того, что она носит лишь символический характер,

– отметил Косачев.

"Военные корабли не черноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня. Поэтому никаких препятствий для захода американских судов в Черное море нет", – сказал чиновник.

Он также добавил, что американскому военно-морскому флоту "нечего делать в Черном море ни 21 день, ни меньше".

Напомним, 6 декабря стало известно, что США начали подготовку к отправке военного корабля, для поддержки Украины в Керченском проливе.

Что известно о нападении России на украинские корабли в Керченском проливе?



25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных, когда 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе, и осуществляли это планово и в соответствии с международными нормами.



В России же заявили, что якобы украинские военные корабли неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченского пролива.



Украинские корабли продолжили плыть в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего получили ранения 6 украинских военных моряков. Россия также захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.