Россия пытается вмешаться во внутренние дела Украины: заявление Госдепа США

Российское правительство по указанию хозяина Кремля Владимира Путина активно пытается вмешаться во внутренние дела в Украине, в частности в контексте грядущих президентских и парламентских выборов. Также следует остерегаться и высокого уровня кибер-активности россиян.

Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Государственного департамента США во время брифинга, передает Укринформ .

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"Как оценивает администрация США попытки РФ вмешаться в предстоящие выборы в Украине? Мы видим заметный рост – уже на очень высоком уровне – российского вмешательства во внутренние дела Украины", – отметил он.

По его убеждению, россияне, а именно российское правительство, поскольку "эти решения исходят от Путина", воспринимают Украину как очень уязвимую цель и пытаются различными способами подорвать доверие к демократическим институтам.

Следовательно, он обратил внимание и на высокий уровень кибер-активности россиян.

В то же время дипломат отметил, что Государственный департамент США обеспечил большую практическую поддержку Украине, в частности в сфере усиления кибер-защиты.

"Итак, мы закатали рукава и ежедневно работаем с ними (с украинской стороной – 24 канал), чтобы сделать Украину и ее учреждения более устойчивыми к этим нападениям", – констатировал представитель Госдепа.