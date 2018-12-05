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      Россия пытается вмешаться во внутренние дела Украины: заявление Госдепа США

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      В США видят активные попытки Кремля вмешаться в выборы в Украине
      В США видят активные попытки Кремля вмешаться в выборы в Украине / Getty Images

      Российское правительство по указанию хозяина Кремля Владимира Путина активно пытается вмешаться во внутренние дела в Украине, в частности в контексте грядущих президентских и парламентских выборов. Также следует остерегаться и высокого уровня кибер-активности россиян.

      Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Государственного департамента США во время брифинга, передает Укринформ .

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      "Как оценивает администрация США попытки РФ вмешаться в предстоящие выборы в Украине? Мы видим заметный рост – уже на очень высоком уровне – российского вмешательства во внутренние дела Украины", отметил он.

      По его убеждению, россияне, а именно российское правительство, поскольку "эти решения исходят от Путина", воспринимают Украину как очень уязвимую цель и пытаются различными способами подорвать доверие к демократическим институтам.

      Следовательно, он обратил внимание и на высокий уровень кибер-активности россиян.

      В то же время дипломат отметил, что Государственный департамент США обеспечил большую практическую поддержку Украине, в частности в сфере усиления кибер-защиты.

      "Итак, мы закатали рукава и ежедневно работаем с ними (с украинской стороной – 24 канал), чтобы сделать Украину и ее учреждения более устойчивыми к этим нападениям", – констатировал представитель Госдепа.

      Напомним, по информации СБУ, российские спецслужбы намеревались устроить масштабную кибератаку на системы судебной власти Украины. В частности, хакеры из России планировали блокировать работу системы и похищать служебную информацию.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости США Выборы Президента 2019 Новости России
      Источник: 24 Канал
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