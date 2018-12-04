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      Единая поместная церковь: Порошенко назвал цель Путина в Украине

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      Столкновение между церквями-это то, к чему сейчас стремится Россия, – Порошенко
      Столкновение между церквями-это то, к чему сейчас стремится Россия, – Порошенко / Getty Images

      Президент Украины Петр Порошенко убеждает, единственное, к чему сейчас стремится хозяин Кремля – это столкновение между представителями разных украинских православных церквей и как следствие кровопролитие. Следовательно, по его словам, объединиться прежде всего должен украинский народ, а потом объединится и церковь.

      Такое заявление украинский гарант сделал в эфире телеканала ICTV.

      Читайте также: Вселенский патриархат принял определяющее решение относительно Украинской церкви: реакция УПЦ КП

      Объединиться должен народ, потому что если у нас прольется капля крови, так это то, чего хочет Путин, и мы этого не должны позволить сделать. Я перед 14 октября встречался со всеми политсилами, которые организовывали ход, и сказал, если кто-то подойдет к храму, я первым встану на защиту этого храма. Столкновение – это то, к чему сейчас стремится Россия. Мы, мудрый украинский народ, точно не позволим это сделать. Нам нужно единство церквей,
      – отметил политик.

      По его убеждению, будущая Украинская поместная православная церковь объединит всех иерархов УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви и часть иерархов УПЦ Московского патриархата.

      "А те, кто останутся вне процесса, – все равно придут, но позже, потому что прихожане и народ помогут сделать этот выбор", – подытожил Президент Украины.

      К слову, как заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, Собор святой Софии в Киеве должен стать главным храмом единой Украинской православной церкви.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собор уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      создание единой поместной церкви: хроника событий
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Томос Новости России Религия Петр Порошенко Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
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