Единая поместная церковь: Порошенко назвал цель Путина в Украине

Президент Украины Петр Порошенко убеждает, единственное, к чему сейчас стремится хозяин Кремля – это столкновение между представителями разных украинских православных церквей и как следствие кровопролитие. Следовательно, по его словам, объединиться прежде всего должен украинский народ, а потом объединится и церковь.

Такое заявление украинский гарант сделал в эфире телеканала ICTV.

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Объединиться должен народ, потому что если у нас прольется капля крови, так это то, чего хочет Путин, и мы этого не должны позволить сделать. Я перед 14 октября встречался со всеми политсилами, которые организовывали ход, и сказал, если кто-то подойдет к храму, я первым встану на защиту этого храма. Столкновение – это то, к чему сейчас стремится Россия. Мы, мудрый украинский народ, точно не позволим это сделать. Нам нужно единство церквей,

– отметил политик.

По его убеждению, будущая Украинская поместная православная церковь объединит всех иерархов УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви и часть иерархов УПЦ Московского патриархата.

"А те, кто останутся вне процесса, – все равно придут, но позже, потому что прихожане и народ помогут сделать этот выбор", – подытожил Президент Украины.

К слову, как заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, Собор святой Софии в Киеве должен стать главным храмом единой Украинской православной церкви.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собор уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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