Вселенский патриархат принял определяющее решение по Украинской церкви: реакция УПЦ КП

В Украинской православной церкви Киевского патриархата по итогам заседания синода Вселенского патриархата пока не делают никаких заявлений, поскольку они ожидают официального получения подробной информации о принятых решениях, в частности относительно подготовленного Устава Церкви.

Об этом говорится в официальном комментарии УПЦ КП по решению Священного синода Вселенского патриархата.

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"В Киевском Патриархате, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, ожидают официального получения подробной информации о принятых синодальных решениях, в частности по подготовленному Уставу Церкви", – отметили в институции.

В то же время в Киевском патриархате выразили надежду, что совместными усилиями всех вовлеченных в процесс сторон вскоре будут успешно завершены подготовительные работы.

Собор соберется и примет необходимые решения относительно объединения, избрание предстоятеля Церкви и утверждения Устава. После чего, в соответствии с ранее объявленными Вселенским Патриархатом решениями, Томос об автокефалии будет вручен предстоятелю Церкви,

– отметили в УПЦ КП.

Кроме того, в Церкви добавили, что Объединительный собор состоится в декабре, однако его точную дату еще не определили.

Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение по тексту Томоса, однако его обнародуют уже после Объединительного Собора.

Что такое Томос?Уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как происходит процесс получения Украиной Томосу? 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви . Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов . Именно по результатам их отчета Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.



В декабре в Киеве должен пройти объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля.

Украина стала на шаг ближе к Томосу: смотрите видео

Томос и создание единой церкви в Украине: материалы 24 канала