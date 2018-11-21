Украинская единая церковь: какие провокации готовит Кремль?

Кремль и РПЦ продолжают делать все, чтобы оттянуть предоставление единой Украинской православной церкви автокефалии. Московская церковь в Украине попыталась запугать священников, чтобы они не шли на объединительный Собор.

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Чего ждать от Кремля и как это повлияет на предоставление единой Украинской церкви Томоса – далее в материале 24 канала.

Сорвать предоставление автокефалии России не удастся

Чем ближе к проведению объединительного собора Украинской единой поместной церкви, тем заметнее нервничает Москва, понимая, что это будет масштабным поражением "русского мира" на религиозном фронте. РПЦ разорвала отношения с Вселенским патриархатом. После чего дала команду своему филиалу в Украине сделать то же самое.

13 ноября Украинская православная церковь Московского патриархата на Соборе епископов решила полностью прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Кроме того, решение Синода Константинополя о предоставлении Томоса Украине в УПЦ МП назвали "недействительным и не имеющим никакой канонической силы".

Решение поддержали все священники, кроме митрополита Винницкого и Барского Симеона. Позже митрополит Черкасский и Каневский УПЦ МП Софроний также заявил, что поддерживает создание автокефальной церкви в Украине и не согласен с решением синода УПЦ МП о разрыве отношений с Вселенским патриархатом.

Сорвать предоставление Украинской церкви автокефалии России уже не удастся

Как отмечает политический эксперт Валерий Дымов, рычаги влияния на представителей УПЦ МП у Кремля есть. Священнослужители московского патриархата часто были штатными и внештатными сотрудниками КГБ. И синод УПЦ МП, куда прибыли все митрополиты, это подтверждает. Очевидно, московских священников банально подкупают.

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Чтобы усилить якобы несогласие верующих с созданием единой Украинской церкви, в Киеве было совершено нападение на Андреевскую церковь, которую недавно передали Вселенскому патриархату. Следствие ведется. Но это сигнал, что сторонники РПЦ в Украине, проплаченные провокаторы и агенты Кремля будут и дальше подрывать доверие к Украинской церкви.

Как отмечает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, РПЦ делает и будет делать все возможное, чтобы дискредитировать процесс предоставления Томоса и автокефалии Украинской единой поместной церкви. По мнению эксперта, сомнительно, что сейчас РПЦ организует какие-то длительные крестные ходы. РПЦ идет другим путем – пытается юридически забрать церковные земли, лавры в Украине, чем нарушает украинское законодательство. Поэтому Верховная Рада и Министерство юстиции должны принять ответ, чтобы исключить такие захваты.

Сорвать этот процесс уже не получится. Провокации, вроде нападения на Андреевскую церковь, будут и дальше. Вопрос – насколько правоохранительные органы могут действовать превентивно, чтобы это были единичные случаи и не приобрело системного характера. Ситуация вокруг Андреевской церкви является одним из элементов действий, которые РПЦ, ее сторонники (они же – противники Украины) делают, чтобы дискредитировать предоставление Томоса,

– отметил Виталий Бала.

Собор нужно провести быстрее

Эксперты отмечают: чтобы избежать провокаций со стороны России, нужно как можно быстрее провести объединительный Собор. Пока точная дата неизвестна. Сначала в СМИ появилась дата 22 ноября. Ныне в Константинополе говорят о конце декабря. В Киев прибыл митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчинен Вселенскому патриархату), который, по предварительным данным, возглавит проведение объединительного собора. По мнению Виталия Балы, чтобы предотвратить дальнейшие провокации, надо быстрее провести объединительный Собор, избрать предстоятеля и получить Томос.

Макарий и Филарет спорят, кто возглавит новую Украинскую церковь

Один из спорных вопросов – кто возглавит Украинскую церковь. Как тот, кто был последовательным проводником Единой поместной церкви, на эту должность претендует предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет. Впрочем, в УАПЦ, в том числе и ее глава Макарий, не слишком с этим согласны. Как отмечает Валерий Дымов, очевидно, переговоры продолжаются. Но до проведения Собора нужно согласовать организационные моменты, устав, чтобы на самом Соборе не возникли серьезные разногласия или конфликты, чем воспользуется московская церковь. Ведь, скорее всего, соответствующие транспаранты заготовлены, провокаторы также, полезные и бесполезные идиоты тоже.

Важно, кто получит Томос из рук представителя Вселенского патриархата. И это нужно тоже согласовать. Неизвестно, будет ли это Филарет. Шансы у него есть. Но, если его кандидатура станет непреодолимым моментом для получения Томоса, это надо взвесить. На Соборе главным должен быть вопрос институционализации Украинской единой поместной церкви. Филарет, Макарий должны понять историчность этого события,

– подчеркнул Валерий Дымов.

Московскую церковь нужно переименовать

По мнению Виталия Балы, в процессе получения автокефалии Единой поместной церкви Украина должна решить вопрос переименования УПЦ МП.

Не может быть у нас две украинские церкви. Исходя из заявлений и решений синода Вселенского патриархата, УПЦ МП надо перерегистрировать и назвать РПЦ в Украине. Политикам надо брать на себя всю ответственность несмотря на заявления о вмешательстве государства в церковные дела,

– отмечает Виталий Бала.

Кстати, напоминает политолог, Петр i ликвидировал патриархат и в 1721 году создал священный синод, своего рода правительственную организацию, где руководил обер-прокурор, который назначал епископов. В 1918 году после большевистского переворота синод был ликвидирован. И был принят декрет, где церковь отделили от государства, а школу от церкви.

Несмотря на запрет УПЦ МП своим священникам идти на объединительный Собор, по мнению специалистов, часть из них все же придет. По словам Валерия Дымова, московские священники долго были на растяжке. Часть из них придет на Собор. Другие присоединятся позже. Кстати, отмечает политолог, при митрополите УПЦ МП Сабодане проводился внутренний опрос, и большинство епископов УПЦ МП выступали за автокефалию. Но разные обстоятельства помешали началу процесса.

Под влиянием общин в период до пяти лет большинство епархий УПЦ МП вольется в Единую поместную церковь. Потому что этого будут желать прихожане. Украинцы в своем большинстве за Единую церковь. Они не хотят быть с теми, кто освящает оружие сепаратистам, не чтит память погибших украинских бойцов. УПЦ МП – орудие путинского шовинизма и российской агрессии. И нашей церкви надо отделиться от агрессора,

– отмечает Дымов.