Українська єдина церква: які провокації готує Кремль?

Кремль і РПЦ продовжують робити все, аби відтягнути надання Українській єдиній православній церкві автокефалії. Московська церква в Україні спробувала залякати священиків, щоб вони не йшли на об’єднавчий Собор.

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Чого чекати від Кремля і як це вплине на надання Українській єдиній церкві Томосу – далі в матеріалі 24 каналу.

Зірвати надання автокефалії Росії не вдасться

Чим ближче до проведення об’єднавчого собору Української єдиної помісної церкви, тим помітніше нервує Москва, розуміючи, що це буде масштабною поразкою "руского міра" на релігійному фронті. РПЦ розірвала стосунки з Вселенським патріархатом. Після чого дала команду своїй філії в Україні зробити те саме.

13 листопада Українська православна церква Московського патріархату на Соборі єпископів вирішила повністю припинити євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом. Окрім того, рішення Синоду Константинополя щодо надання Томосу Україні, УПЦ МП назвали "недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили".

Рішення підтримали всі священики, крім митрополита Вінницького і Барського Симеона. Пізніше митрополит Черкаський та Канівський Софроній також заявив, що підтримує створення автокефальної церкви в Україні і не згоден з рішенням синоду УПЦ МП про розрив стосунків з Вселенським патріархатом.



Зірвати надання Українській церкві автокефалії Росії вже не вдасться

Як зауважує політичний експерт Валерій Димов, важелі впливу на представників УПЦ МП у Кремля є. Священнослужителі московського патріархату часто були штатним і позаштатним працівниками КДБ. І синод УПЦ МП, куди прибули всі митрополити, це підтверджує. Вочевидь, московських священиків банально підкупають.

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Щоб підсилити ніби незгоду вірян зі створенням Української єдиної церкви, в Києві був здійснений напад на Андріївську церкву, яку нещодавно передали Вселенського патріархату. Слідство ведеться. Але це сигнал, що прихильники РПЦ в Україні, проплачені провокатори і агенти Кремля намагатимуться і далі підривати довіру до Української церкви.

Як зазначає директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, РПЦ робить і робитиме все можливе, щоб дискредитувати процес надання Томосу і автокефалії Українській єдиній помісній церкві. На думку експерта, сумнівно, що зараз РПЦ організує якісь тривалі хресні ходи. РПЦ іде іншим шляхом – намагається юридично забрати церковні землі, Лаври в Україні, чим порушує українське законодавство. Тому Верховна Рада і Міністерство юстиції мають прийняти відповідь, щоб унеможливити такі захоплення.

Зірвати цей процес уже не вийде. Провокації, на кшталт нападу на Андріївську церкву, будуть і далі. Питання – наскільки правоохоронні органи можуть превентивно діяти, щоб це були поодинокі випадки і не набуло системного характеру. Ситуація навколо Андріївської церкви є одним з елементів дій, які РПЦ, її прихильники (вони ж – противники України) роблять, щоб дискредитувати надання Томосу,

– зауважив Віталій Бала.

Собор потрібно провести найшвидше

Експерти наголошують: щоб уникнути провокацій з боку Росії, потрібно якнайшвидше провести об’єднавчий Собор. Наразі точна дата невідома. Спочатку в ЗМІ з’явилася дата 22 листопада. Нині в Константинополі говорять про кінець грудня. До Києва прибув митрополит Галльський Еммануїл (православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату), який, за попередніми даними, очолить проведення об’єднавчого собору. На думку Віталія Бали, щоб унеможливити подальші провокації, треба швидше провести об’єднавчий Собор, обрати предстоятеля і отримати Томос.



Макарій і Філарет сперечаються, хто очолить нову Українську церкву

Одне зі спірних питань – хто очолить Українську церкву. Як той, хто був послідовним провідником Єдиної помісної церкви, на цю посаду претендує предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет. Втім, в УАПЦ, зокрема і її очільник Макарій, не надто з цим згодні. Як зауважує Валерій Димов, вочевидь, переговори тривають. Але до проведення Собору потрібно узгодити організаційні моменти, статут, щоб на самому Соборі не виникли серйозні розбіжності чи конфлікти, чим скористається московська церква. Адже, швидше за все, відповідні транспаранти заготовані, провокатори також, корисні і некорисні ідіоти теж.

Важливо, хто отримає Томос з рук представника Вселенського патріархату. І це потрібно теж узгодити. Невідомо, чи це буде Філарет. Шанси в нього є. Але, якщо його кандидатура стане непереборним моментом для отримання Томосу, на це треба зважити. На Соборі головним повинне бути питання інституціоналізації Української єдиної помісної церкви. Філарет, Макарій повинні зрозуміти історичність цієї події,

– підкреслив Валерій Димов.

Московську церкву потрібно перейменувати

На думку Віталія Бали, в процесі отримання автокефалії Єдиної помісної церкви Україна повинна вирішити питання перейменування УПЦ МП.

Не може бути в нас дві українські церкви. Виходячи із заяв і рішень синоду Вселенського патріархату, УПЦ МП треба перереєструвати і назвати РПЦ в Україні. Політикам треба брати на себе всю відповідальність попри заяви щодо втручання держави в церковні справи,

– зауважує Віталій Бала.

До речі, нагадує політолог, Петро І ліквідував патріархат і в 1721 році створив священний синод, свого роду урядову організацію, де керував обер-прокурор, який призначав єпископів. В 1918 році після більшовицького перевороту синод був ліквідований. І був ухвалений декрет, де церкву відділили від держави, а школу від церкви.

Попри заборону УПЦ МП своїм священикам іти на об’єднавчий Собор, на думку фахівців, частина з них все ж прийде. За словами Валерія Димова, московські священики довго були на розтяжці. Частина з них прийде на Собор. Інші приєднаються пізніше. До речі, зазначає політолог, при митрополиті УПЦ МП Сабодані проводилося внутрішнє опитування, і більшість єпископів УПЦ МП виступали за автокефалію. Але різні обставини завадили початку процесу.

Під впливом громад у період до п’яти років більшість єпархій УПЦ МП увіллється в Єдину помісну церкву. Тому що цього бажатимуть прихожани. Українці в своїй більшості за Єдину церкву. Вони не хочуть бути з тими, хто освячує зброю сепаратистам, не вшановує пам'ять загиблих українських бійців. УПЦ МП – знаряддя путінського шовінізму і російської агресії. І нашій церкві треба відділитися від агресора,

– наголошує Димов.