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      Ще один митрополит УПЦ МП не підтримав розрив відносин з Константинополем

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      Митрополит УПЦ МП Софроній (Дмитрук) не підтримав розрив відносини з Константинополем
      Митрополит УПЦ МП Софроній (Дмитрук) не підтримав розрив відносини з Константинополем / Фото з відкритих джерел

      Митрополит Черкаський та Канівський Української православної церкви Московського патріархату Софроній (Дмитрук) підтримує створення автокефальної церкви в Україні. Також, він не згоден з рішенням Синоду УПЦ МП про розрив євхаристійних стосунів з вселенським патріархатом і не буде дотримуватися його.

      Про це священослужитель заявив у інтерв’ю ВВС.

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      Я не розриваю (євхаристійне спілкування, – 24 канал) через те, що я нікуди не їду. Але якби я поїхав на Афон, то я би причастився. Коли я був на Афоні, то я не показував, що тут приїхав пуп землі, єпископ з України. Я їхав простим монахом, стояв в алтарі, читав, мені дозволили причаститись. Так зробив би і зараз,
      – наголосив митрополит.

      Він переконаний, що постанова Собору УПЦ МП про повне припинення євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом є неправильною.

      "Хоч це і постанова нашого Собору, я не вважаю, що вона правочинна", – додав владика Софроній.

      Водночас, митрополит зауважив, що поставив свій підпис під постановою УПЦ МП, аби зазначити свою присутність на Соборі.

      Я написав так: у зв'язку з незгодою з багатьма пунктами цього рішення, я ставлю підпис, що я був присутній,
      – додав він.

      Священослужитель розповів, що постанову підтримали усі присутні митрополити, окрім нього та митрополита Вінницького і Барського Симеона.

      Нагадаємо, 13 листопада Українська православна церква Московського патріархату на Соборі єпископів вирішила повністю припинити євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом. Окрім того, рішення Синоду Константинополя щодо надання Томосу Україні, УПЦ МП назвали "недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили".

      Митрополит Вінницький і Барський Симеон не підписав цю постанову Собору УПЦ МП. Незважаючи на тиск, який чинили на нього інші ієрархи, митрополит Симеон пояснив своє рішення тим, що не згоден з розривом євхаристійного спілкування з Константинополем.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Єдина помісна церква РПЦ УПЦ МП Собор
      Джерело: 24 Канал
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