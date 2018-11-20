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      Еще один митрополит УПЦ МП не поддержал разрыв отношений с Константинополем

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      Митрополит УПЦ МП Софроний (Дмитрук) не поддержал разрыв отношений с Константинополем
      Митрополит УПЦ МП Софроний (Дмитрук) не поддержал разрыв отношений с Константинополем / Фото из открытых источников

      Митрополит Черкасский и Каневский Украинской православной церкви Московского патриархата Софроний (Дмитрук) поддерживает создание автокефальной церкви в Украине. Также, он не согласен с решением Синода УПЦ МП о разрыве евхаристических отношений со вселенским патриархатом и не будет соблюдать его.

      Об этом священнослужитель заявил в интервью ВВС.

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      Я не разрываю (евхаристическое общение, – 24 канал) из-за того, что я никуда не еду. Но если бы я поехал на Афон, то я бы причастился. Когда я был на Афоне, то я не показывал, что здесь приехал пуп земли, епископ из Украины. Я ехал простым монахом, стоял в алтаре, читал, мне разрешили причаститься. Так сделал бы и сейчас,
      – подчеркнул митрополит.

      Он убежден, что постановление Собора УПЦ МП о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом является неправильным.

      "Хоть это и постановление нашего Собора, я не считаю, что оно правомочное", – добавил владыка Софроний.

      В то же время митрополит отметил, что поставил свою подпись под постановлением УПЦ МП, чтобы отметить свое присутствие на Соборе.

      Я написал так: в связи с несогласием со многими пунктами этого решения, я ставлю подпись, что я присутствовал,
      – добавил он.

      Священнослужитель рассказал, что постановление поддержали все присутствующие митрополиты, кроме него и митрополита Винницкого и Барского Симеона.

      Напомним, 13 ноября Украинская православная церковь Московского патриархата на Соборе епископов решила полностью прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Кроме того, решение Синода Константинополя о предоставлении Томоса Украине в УПЦ МП назвали "недействительными и не имеющими никакой канонической силы".

      Митрополит Винницкий и Барский Симеон не подписал это постановление Собора УПЦ МП. Несмотря на давление, которое оказывали на него другие иерархи, митрополит Симеон объяснил свое решение тем, что не согласен с разрывом евхаристического общения с Константинополем.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви в Украине. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

      Теги: Новости Украины Новости политики Собор РПЦ УПЦ МП Единая поместная церковь Религия
      Источник: 24 Канал
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