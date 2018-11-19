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      Филарет может возглавить единую поместную церковь: когда будет известен ответ патриарха

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      Филарет прокомментировал возможное избрание на пост предстоятеля единой поместной церкви
      Филарет прокомментировал возможное избрание на пост предстоятеля единой поместной церкви / Фото из открытых источников

      Предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет прокомментировал свое возможное избрание на пост предстоятеля единой поместной церкви. Так, патриарх даст ответ на предложение епископата УПЦ КП уже на Объединительном соборе.

      Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в Facebook.

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      Патриарх отмечает, что самовыдвижение кандидатур на предстоятельство в церкви не допускается канонами. Ранее сообщалось, что кандидатуру патриарха Филарета для избрания предстоятелем будет предлагать епископат УПЦ Киевского патриархата .

      Сейчас у меня есть сложившееся видение того, как дальше надо действовать, и о нем через наше личное общение знают наши партнеры по диалогу, который продолжается,
      – добавил он.

      Предстоятель УПЦ КП заверил, что в рамках этого диалога придерживался и будет придерживаться взятых на себя обязательств так же, как и его другие участники.

      "Каким будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если оно будет объявлено официально на Соборе, я официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение и ожидая от него поддержки моей позиции", - подчеркнул патриарх Филарет.

      Он подчеркнул, что недопустимо, чтобы повод перемен в церкви недоброжелатели использовали для подрыва ее единства или превращения в орудие чужих интересов, "такое орудие, которым, к сожалению, является сейчас Митрополия Московского Патриархата в Украине".

      Напомним, ранее в УПЦ КП отметили, что Филарет и другие иерархи не могут сами себя выдвигать на председателя Единой православной церкви в Украине во время проведения Объединительного собора. Однако предложить Филарету стать кандидатом на эту должность смогут участники Собора.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви в Украине. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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      СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП УПЦ КП Единая поместная церковь Томос Религия
      Источник: 24 Канал
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